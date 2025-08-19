Sectorul chinez al automobilelor electrice a ajuns în faza în care investește mai mult în străinătate decât acasă

Pentru prima dată în istorie, companiile chineze din industria automobilelor electrice au investit, în 2024, sume mai mari în străinătate decât acasă, chiar dacă proiectele din afara țării se confruntă cu costuri mai mari, întârzieri și riscuri, transmite Bloomberg.

Potrivit unui studiu publicat luni de firma de cercetare Rhodium Group, firmele chinezești au investit anul trecut, de-a lungul lanțului de aprovizionare pentru industria automobilelor electrice, aproximativ 16 miliarde de dolari în străinătate, în principal pentru producția de baterii, mai mult decât cele 15 miliarde de dolari pe care le-au investit acasă. Aceste cifre scot la lumină o ”modificare istorică”, după mai mulți ani în care au direcționat aproximativ 80% dintre investiții pe plan local, susțin analiștii de la Rhodium Group.

Companiile chineze sunt forțate să se extindă la nivel global, după ce supra-capacitățile de producție și războiul prețurilor de pe plan local au diminuat marjele de profit de-a lungul întregului lanț de aprovizionare. În plus, aceleași firme vor să evite tarifele vamale mari din Europa și SUA prin facilități de producție amplasate acolo, și să răspundă la cererile clienților străini privind o producție mai localizată.

”Faptul că acum investițiile în străinătate le devansează pe cele interne reflectă cât de saturată este piața chineză și atractivitatea extinderii peste hotare pentru profituri mai mari”, a spus analistul șef de la Rhodium, Armand Meyer.

Aproximativ trei sferturi dintre investițiile în străinătate au fost realizate de către producătorii chinezi de baterii, o dovadă a consumului mare de capital în această industrie. Marii producători de baterii, precum Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Envision Group și Gotion High-Tech Co., au decis să îi urmeze pe clienții lor actuali, precum Tesla Inc. și BMW AG, în străinătate, din cauza costurilor mari cu transportul și a cererilor vizând o aprovizionare mai localizată.

CATL, cel mai mare producător de baterii pentru automobile electrice, a anunțat în luna iunie că va face din expansiunea în străinătate ”prioritatea numărul unu”, în condițiile în care competiția intensă de pe piața auto chineză amenință sănătatea industriei.

BYD, cel mai mare producător chinez de automobile electrice, are uzine în Brazilia și Thailanda și intenționează să construiască alte facilități în Turcia și Indonezia. De asemenea, Chery Automobile Co. a promis că va investi un miliard de dolari pentru a construi o uzină care să asambleze automobile electrice în Turcia.

Analiștii precizează că proiectele din străinătate au tendința de a fi mai scumpe, construcția lor durează mai mult și se lovesc de riscuri politice și de reglementare mai mari. Doar 25% din proiectele de producție de automobile electrice în străinătate anunțate până acum au fost finalizate, comparativ cu un grad de finalizare de 45% în cazul investițiile de acasă, se precizează în raportul analiștilor de la Rhodium Group.

Cu toate acestea, expansiunea internațională a producătorilor chinezi de automobile electrice și a furnizorilor lor se va confrunta în viitor cu evoluții precum cererea inegală la nivel global pentru automobile pe baterie și reacțiile negative pe piețe, cum ar fi cea din Uniunea Europeană. În paralel, companiile chineze trebuie să respecte și îngrijorările oficialilor de la Beijing privind transferul de tehnologie și pierderi de locuri de muncă, care ar putea duce la controale mai stricte când vine vorba despre investiții în străinătate.