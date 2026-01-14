Boeing a primit mai multe comenzi decât Airbus în 2025, o premieră după 2018

Constructorul aeronautic american Boeing a livrat anul trecut cel mai mare număr de avioane de după 2018, reușind totodată să devanseze rivalul european Airbus la capitolul comenzi nete pentru prima dată în ultimii șapte ani, o dovadă a revenirii gigantului american după o serie de crize, transmite Reuters.

Potrivit datelor publicate marți pe pagina sa de Internet, Boeing a livrat anul trecut clienților 600 de avioane, un salt de 72% comparativ cu 2024, fiind devansat totuși la acest capitol de Airbus care a livrat 793 de aparate. Numărul avioanelor livrate este un indicator de performanță urmărit îndeaproape deoarece constructorii de avioane primesc cea mai mare parte a veniturilor lor în momentul în care livrează avioanele.

Tot marți, Boeing a informat că anul trecut a primit comenzi noi pentru 1.175 de aparate, sau un total net de 1.075 după anulări. Este al șaselea cel mai mare total anual înregistrat vreodată de Boeing și depășește cele 889 de comenzi nete ale Airbus.

Boeing a încercat să-și îmbunătățească imaginea și să câștige cursa cu Airbus pentru comenzile de avioane monoculoar sub conducerea CEO-ului Kelly Ortberg. Din 2018, două accidente aeriene, pandemia de COVID-19, grevele și desprinderea în aer a unui panou au perturbat producția de avioane Boeing și au crescut datoriile companiei.

Anul trecut, livrările Boeing au fost dominate de aparate din familia 737. Cele 600 de avioane livrate au inclus 447 de avioane din familia 737, inclusiv 440 din modelul Max, precum și 88 de avioane 787 Dreamliner, 30 de avioane 767 și 35 de avioane 777.

Constructorul aeronautic american a precizat că anul trecut a livrat cel mai mare număr de avioane 787 Dreamliner de după 2019. Cererea de avioane 787 a crescut vertiginos în ultimii ani. Boeing a înregistrat anul trecut 368 de comenzi ferme pentru Dreamliner, a doua cea mai mare cifră după cele 369 de comenzi primite în 2007, primul an în care a oferit acest model de avion.

‘Echipele noastre au depus o muncă excelentă pe parcursul anului 2025 pentru a îmbunătăți livrarea la timp a unor avioane sigure și de calitate către clienții noștri, pentru a le sprijini planurile de creștere și modernizare’, a declarat Stephanie Pope, președinte și director executiv al diviziei de avioane comerciale de la Boeing.

Analiștii și companiile aeriene vor urmări cu atenție progresele înregistrate de Boeing cu certificarea modelului MAX 10, a declarat George Ferguson, analist în domeniul aerospațial la Bloomberg Intelligence. Pe măsură ce Boeing continuă să îmbunătățească calitatea producției și să lase în urmă problemele din ultimii ani, Ferguson a estimat că producătorul american ar putea depăși din nou Airbus în ceea ce privește comenzile noi în 2026.