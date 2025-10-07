Șeful ANAR: „Pregătim noua etapă de administrare a plajelor turistice. Nu vor exista prelungiri de contracte”

Administrația Națională ”Apele Române” pregătește noua etapă de administrare a plajelor turistice, în condițiile în care nu vor exista prelungiri de contracte, ci licitații publice deschise, în care toți operatorii interesați vor avea șanse egale de participare, a anunțat directorul general al instituției, Florin Ghiță.

‘Pregătim nouă etapă de administrare transparentă și eficientă a plajelor turistice. Nu vor exista prelungiri de contracte, ci licitații publice deschise, în care toți operatorii interesați vor avea șanse egale de participare. Scopul nostru este să corectăm disfuncționalitățile constatate în trecut și să consolidăm încrederea publică în modul de gestionare a domeniului public al statului. Prin extinderea sectoarelor scoase la licitație și schimbarea categoriei de plajă, vom genera venituri mai mari la bugetul de stat și vom contribui la dezvoltarea durabilă a zonei costiere și la protejarea plajelor românești’, a transmis directorul general al ANAR, Florin Ghiță, într-un comunicat.

Conform documentului, Administrația Națională ”Apele Române” a demarat pregătirile pentru organizarea noilor licitații publice de închiriere a sectoarelor de plajă cu destinație turistică, aflate în administrarea Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, iar contractele existente nu vor fi prelungite.

‘Pentru sezonul estival 2026, nu vor fi prelungite contractele de închiriere existente, în conformitate cu art. 11 din OUG nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2003, și art. 48 alin. (1) lit. f) din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile legale incidente în materia administrării bunurilor proprietate publică a statului, nu se poate da curs favorabil solicitărilor de prelungire a contractelor de închiriere a sectoarelor de plajă cu destinație turistică ce ajung la termen în luna octombrie 2025’, se arată în comunicatul ANAR remis luni AGERPRES.

Instituția subliniază că solicitările transmise de operatorii în cauză privind prelungirea contractelor existente nu pot fi aprobate, întrucât ar genera o încălcare directă a dispozițiilor legale aplicabile și ar crea o situație discriminatorie în raport cu alți potențiali participanți interesați.

‘Pe lângă prevederile legale sus-menționate, decizia are la bază principiul transparenței și al administrării eficiente a bunurilor proprietate publică a statului, dar și concluziile verificărilor interne și interinstituționale din ultimii ani, care au evidențiat nereguli privind exploatarea unor sectoare de plajă, inclusiv neconcordanțe între suprafețele închiriate și cele utilizate efectiv. În temeiul acestor acte normative, prelungirea contractelor de închiriere având ca obiect bunuri aparținând domeniului public al statului nu este admisibilă, întrucât ar contraveni principiilor legalității, transparenței și egalității de tratament între operatorii economici’, se subliniază în comunicat.

Odată cu expirarea termenului contractual și predarea sectoarelor de plajă către autoritatea administrativă, ANAR – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, în calitate de titular al drepturilor și obligațiilor aferente domeniului public al statului, va iniția procedurile legale pentru organizarea unor noi licitații publice, conform prevederilor legale incidente.

În acest context, ANAR pregătește extinderea suprafețelor de plajă disponibile pentru închiriere, dar și schimbarea categoriei de plajă, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 120/2023, care stabilește criteriile, metodologia și condițiile de organizare a licitațiilor publice pentru închirierea sectoarelor de plajă.

‘Această măsură va permite valorificarea eficientă a resurselor costiere, creșterea veniturilor la bugetul de stat și o administrare responsabilă a domeniului public al apelor’, susține ANAR.

Potrivit prevederilor legale, 50% din sumele obținute din închirieri vor constitui venit la bugetul de stat, iar diferența de 50% va fi utilizată pentru investiții destinate dezvoltării infrastructurii de gospodărire a apelor, inclusiv pentru lucrări de întreținere, consolidare și protecție a plajelor Mării Negre. Prin aceste măsuri, Administrația Națională ‘Apele Române’ urmărește un cadru concurențial echitabil și transparent, care să sprijine dezvoltarea sustenabilă a litoralului românesc și protejarea mediului costier.

Administrația Națională ‘Apele Române’ reafirmă angajamentul său ferm față de respectarea cadrului legal și față de garantarea interesului public general, asigurând, totodată, condiții egale de participare și tratament nediscriminatoriu pentru toți operatorii economici interesați în gestionarea sectoarelor de plajă cu destinație turistică.