Șeful proiectului Cybertruck dezvoltat de Tesla părăsește compania după opt ani

Șeful Tesla responsabil cu divizia de camionete electrice Cybertruck, Siddhant Awasthi, a anunțat că pleacă de la producătorul american de vehicule electrice (EV), după mai mult de opt ani în cadrul companiei, transmite Reuters.

Awasthi și-a început ca intern activitatea la Tesla și, cel mai recent, a supervizat programul Cybertruck, de la faza de inginerie la producția de masă, conducând eforturile în domeniul strategiei, îmbunătățirii calității și gestionării lanțului de aprovizionare, conform profilului său pe rețeaua LinkedIn.

Pe lângă activitatea la proiectul Cybertruck, el a condus anul trecut programul dedicat Model 3 de la Tesla.

‘În urmă cu opt ani, când am început ca intern, nu am visat vreodată că voi avea oportunitatea să conduc programul Cybertruck și să-l aduc la realitate’, se arată într-o postare a lui Awasthi pe LinkedIn, duminică seara.

În SUA, cumpărătorii de vehicule electrice s-au grăbit să beneficieze de creditul fiscal de 7.500 de dolari înainte de a expira la 30 septembrie, astfel încât compania condusă de Elon Musk a realizat în trimestrul trei din 2025 vânzări record, după luni de declin. Livrările au urcat în ritm anual cu 7,4%, la 497.099 vehicule. În fiecare din primele trimestre din acest an, livrările Tesla au scăzut cu aproximativ 13%.

Dar analiștii se așteaptă la un declin în ultimele trei luni din 2025. Și vânzările Cybertruck se confruntă cu dificultăți, în ultimele luni Tesla oferind discounturi de mii de dolari pentru reducerea stocurilor de vehicule.