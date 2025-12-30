Șerban: Anul acesta avem un nou record în materie de absorbție de fonduri europene, cu 24 % în plus față de anul anterior

Anul 2025 vine cu un nou record pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii la absorbția fondurilor europene, care se ridică la 27,8 miliarde lei, cu 24% mai mult față de anul anterior, a anunțat, luni, ministrul de resort, Ciprian Șerban, într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook.

‘2025 a fost un an de referință pentru proiectele de infrastructură gestionate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Început sub mandatul lui Sorin Grindeanu și continuat de mine, acest an a stat sub semnul finalizării și recepției multora dintre proiectele lansate în anii anteriori. Anul acesta am deschis în total 146 de km de autostradă și drum expres și avem un nou record în materie de absorbție de fonduri europene, 27,8 miliarde lei, cu 24% în plus față de anul anterior (27,8 miliarde lei față de 22,4 miliarde lei)’, spune ministrul.

Potrivit acestuia, la Compania Națională de Investiții Rutiere s-au semnat contracte pentru proiectare și execuție pentru 151,8 km, cu o valoare totală de 16 miliarde lei, iar Autoritatea de Reformă Feroviară a livrat CFR Călători 13 trenuri electrice noi.

‘În ceea ce privește investițiile în calea ferată (CFR SA), anul acesta au fost recepționați 75 km, iar pe modernizările de tip Quick Wins au fost finalizați 142 km. Autoritatea de Reformă Feroviară a livrat 13 trenuri electrice de câte 350 de locuri pentru CFR Călători. De asemenea, au fost modernizate și livrate pentru CFR Călători 20 de locomotive și 44 de vagoane. Metrorex a primit anul acesta alte șapte trenuri noi. În Portul Constanța au fost finalizate în acest an mai multe obiective în valoare totală de 130 milioane de lei, din fonduri proprii și fonduri europene’, a transmis șeful de la Transporturi.