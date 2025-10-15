Seria 100 – O călătorie în inima culturii generale. Trei volume esențiale semnate de Éric Cobast, publicate de Editura Carthemia

Cultura generală revine în prim-plan într-o formă rafinată și accesibilă. Editura Carthemia lansează la chioșcurile de ziare din toată țara Seria 100, un proiect editorial inedit semnat de profesorul francez Éric Cobast, care ne invită să redescoperim esența civilizației prin trei unghiuri complementare: locurile, cuvintele și miturile care au modelat gândirea umană.

Cele trei volume, 100 de locuri ale culturii generale, 100 de cuvinte ale culturii generale și 100 de mituri ale culturii generale, sunt o călătorie prin memorie, imaginație și cunoaștere, construită cu inteligență și rafinament pedagogic. Fiecare volum propune o formă unică de explorare a culturii: prin spațiu, limbaj și simbol.

100 de locuri ale culturii generale – disponibil de miercuri, 15 octombrie

Ce au în comun Capul Horn, Insula Paștelui, Bastilia, Auschwitz, Agora sau Avalon?

Toate sunt locuri unde istoria și imaginația s-au întâlnit pentru a da formă civilizației umane.

Cobast construiește o hartă intelectuală a lumii, un traseu în cinci etape, prin locuri reale, simbolice sau mitice, de la Golgota la Atlantida. Cartea devine astfel un ghid cultural al sensurilor ascunse în spatele geografiei, literaturii și memoriei colective. Fiecare pagină e o invitație la reflecție: De ce contează acest loc? Cum a modelat el felul în care gândim și trăim astăzi?

100 de cuvinte ale culturii generale – disponibil de miercuri, 22 octombrie

Cuvintele sunt granițele lumii noastre. În acest volum, Éric Cobast ne invită să explorăm puterea lor de a crea sens și identitate.

De la adevăr, democrație, utopie sau biopolitică, până la globalizare și multiculturalism, cartea transformă limbajul într-un instrument de descifrare a prezentului. Cele trei capitole, Cuvintele tradiției, Cuvintele modernității și Și după aceea?, propun o reflecție vie asupra felului în care ideile devin realități, iar sensurile se transformă odată cu noi. Volumul nu este un dicționar, ci o conversație cu cititorul despre lumea în care trăim.

100 de mituri ale culturii generale – disponibil de miercuri, 29 octombrie

De la Afrodita la Frankenstein, de la Prometeu la Peter Pan, de la Turnul Babel la Graalul Sfânt, miturile ne definesc mai mult decât credem.

Cobast adună într-un singur volum marile povești ale omenirii, acele narațiuni care au modelat valori, frici, aspirații și morală. Fiecare mit e o oglindă a epocii sale și, în același timp, o fereastră către sufletul colectiv al umanității. Cartea este un atlas al imaginarului universal, construit cu eleganță și claritate.

Seria 100 – Trei volume, o singură idee: cultura ca formă de libertate

Prin această serie, Éric Cobast ne arată că educația nu se termină niciodată, iar cultura generală este un tezaur static, dar și o aventură vie a spiritului.

Pentru elevi, profesori, curioși, colecționari sau pur și simplu iubitori de sens, Seria 100 este o invitație la gândire, la descoperire și la dialog.

Primul volum, 100 de locuri ale culturii generale. va fi disponibil de miercuri, 15 octombrie la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei, la prețul de 39,99 lei.