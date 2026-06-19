Sfaturi de la specialiști: Cum pot economisi companiile românești mii de euro la facturile de energie

Criza politică, incertitudinea economică și lipsa forței de muncă îi obligă pe antreprenorii români să găsească soluții rapide pentru a-și proteja afacerile. Peste 200 de oameni de afaceri din România s-au reunit la Ploiești pentru a discuta provocările momentului: ce soluții au pentru a produce mai mulți bani, pentru a păstra locurile de muncă și pentru a face față provocărilor digitalizării.

Antena 3 CNN și IMM România au organizat un eveniment dedicat mediului de afaceri, un spațiu necesar de dialog și schimb de experiență între antreprenori, experți și parteneri instituționali, într-un context economic și politic extrem de complicat. În cadrul dezbaterilor, una dintre temele importante a fost reprezentată de costurile cu energia și modalitățile prin care companiile își pot optimiza cheltuielile.

„O să mă refer în special la partea de energie electrică și gaze naturale. Antreprenorii deja fac asta, optimizează costurile, iar noi suntem aici lângă ei. Printr-o monitorizare și o negociere a contractelor, pot obține beneficii între 5 și 15% față de anul trecut. Prin aplicarea unor soluții de eficiență energetică poți să obții beneficii între 15 și 30% față de costurile tale normale. Nu în ultimul rând, un audit energetic te poate scoate din încurcătură în orice moment”, a declarat Cătălin Marian, Director Vânzări Zona Sud în cadrul NOVA Gas.

Specialistul spune că interesul pentru energia verde și sursele regenerabile este în continuă creștere în rândul companiilor, pe fondul nevoii de a reduce costurile și de a respecta noile cerințe de sustenabilitate.

„Partea de energie verde, energie regenerabilă este în topul solicitărilor clienților. Majoritatea companiilor vor să folosească acest tip de energie pentru că îi ajută foarte mult”, a continuat Cătălin Marian.

Participanții la eveniment au subliniat că, într-o perioadă marcată de incertitudini economice și politice, investițiile în eficiență energetică și utilizarea surselor regenerabile reprezintă unele dintre cele mai accesibile soluții pentru creșterea competitivității și reducerea cheltuielilor operaționale ale companiilor.