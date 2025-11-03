Shein retrage de la vânzare păpuşi sexuale cu aspect de copil, după o plângere a autorităţilor franceze

Retailerul online chinez Shein a retras de la vânzare păpuşi sexuale cu aspect infantil, după ce acestea au fost descoperite pe site-ul companiei de către autoritatea franceză pentru protecţia consumatorilor, DGCCRF (Direcţia Generală pentru Concurenţă, Consum şi Combaterea Fraudelor), relatează Reuters.

Instituţia franceză a anunţat sâmbătă că a identificat pe platformă mai multe articole cu caracter pornografic, inclusiv păpuşi sexuale cu aspect de copil, şi a sesizat autorităţile judiciare.

”Descrierea şi clasificarea acestor produse pe site lasă puţine dubii asupra naturii lor de pornografie infantilă”, se arată în comunicatul DGCCRF, care a subliniat că site-ul nu dispunea de filtre eficiente pentru a bloca accesul minorilor la conţinut explicit.

Într-un răspuns transmis agenţiei Reuters, Shein a precizat: ”Produsele în cauză au fost imediat eliminate de pe platformă de îndată ce am fost informaţi despre aceste abateri grave.”

Compania a adăugat că are o politică de toleranţă zero faţă de orice conţinut sau produs care încalcă legile sau regulamentele interne.

Incidentul survine chiar înainte de deschiderea primului magazin fizic Shein în Franţa, programată miercuri la Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV) din Paris.

Retailerul, cunoscut pentru preţurile sale extrem de scăzute, a fost anterior criticat de brandurile locale de modă, care susţin că modelul său comercial afectează concurenţa.

Shein intenţionează, de asemenea, să deschidă alte cinci magazine în cadrul galeriilor Lafayette din Angers, Dijon, Grenoble, Limoges şi Reims.