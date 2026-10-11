Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE privind bugetul multianual: Respingem tăierile propuse de Președinția irlandeză a UE

Parlamentul European respinge ferm tăierile propuse de Președinția irlandeză a Consiliului UE la viitorul buget multianual al Uniunii Europene, a precizat, sâmbătă, europarlamentarul Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE privind bugetul.

‘Parlamentul European respinge ferm tăierile propuse de Președinția irlandeză a Consiliului UE la viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Pachetul de negociere privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, prezentat astăzi de Președinția irlandeză a Consiliului UE, înaintea Consiliului European de săptămâna viitoare, prevede o reducere de 8% față de bugetul inițial propus de Comisia Europeană. Totodată, pachetul propus nu ia în considerare creșterea moderată, de 10% a bugetului, votată de Parlamentul European în luna aprilie’, a scris Mureșan, pe pagina sa de Facebook.

El a arătat că, în calitate de negociator-șef al Parlamentului European, transmite că această poziție de negociere nu poate fi acceptată de PE.

‘O respingem din start, fiindcă nu ține cont nici de noile priorități, precum apărarea, competitivitatea, dar nici de prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea. Vom apăra în negocierile cu Comisia Europeană și Consiliul, în următoarele luni, lucrurile obținute în Parlamentul European’, a mai transmis Siegfried Mureșan.

Potrivit acestuia, ‘tăierile propuse de Președinția irlandeză vizează, în principal, reducerea alocărilor pentru apărare, competitivitate și acțiunea externă, față de propunerea inițială de buget a Comisiei Europene’. Totodată, spune el, ‘fără creșterea moderată, de 10%’, pe care Parlamentul European a propus-o la buget, ‘alocările destinate agriculturii și coeziunii nu vor putea crește până la un nivel adecvat nevoilor reale ale fermierilor și regiunilor’.

‘Nu putem vorbi de patru ani de zile despre nevoia de a ne apăra mai bine, pentru ca acum să reducem bugetul pentru apărare. Nu putem vorbi de ani de zile despre nevoia de a crește competitivitatea economiei Uniunii Europene, în special în raport cu China, pentru ca acum să reducem bugetul pentru competitivitate. Nu putem vorbi despre securitate alimentară, dar să nu oferim o finanțare adecvată agriculturii. Și nu putem să vorbim despre beneficiile politicii de coeziune, inclusiv pentru întărirea securității la granițele cu războiul declanșat de Rusia în Ucraina, pentru ca apoi să propunem un nivel de finanțare pentru politica de coeziune inferior celui din bugetul actual’, a mai precizat Mureșan.

El a subliniat că nu se poate cere Uniunii Europene să facă mai mult, în timp ce îi va fi tăiat din propriul buget.

‘Iar dacă statele membre vor reducerea presiunii asupra bugetelor naționale atunci când finanțăm bugetul UE, este de neînțeles de ce Președinția irlandeză nu a inclus în pachetul de negociere propunerile de resurse proprii prezentate de Parlamentul European. Aceste propuneri aveau exact rolul de a asigura mai multă finanțare pentru bugetul UE, fără a crește contribuțiile din bugetele naționale’, a punctat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a arătat că ‘viitorul buget trebuie să aibă mai mult curaj și mai multă viziune, nu abordarea contabilă a unui administrator de bloc’.

‘Bugetul trebuie agreat în unanimitate de guvernele celor 27 de state membre. Dar el nu poate intra în vigoare fără aprobarea noastră, a Parlamentului European. Așteptăm de la Consiliul European de săptămâna viitoare o abordare mai constructivă, care să aibă în vedere poziția Parlamentului European fiindcă poziția noastră este singura ce ține cu adevărat cont de așteptările pe care le au oamenii de la Uniunea Europeană. Așteptăm, totodată, ca statele membre să adopte cât mai curând o poziție comună privind bugetul Uniunii Europene, pentru a putea începe negocierile finale și a ajunge la un acord până la sfârșitul anului’, a mai transmis Siegfried Mureșan.

Președinția Uniunii Europene, asigurată semestrul acesta de Irlanda, a propus sâmbătă reducerea cu 8% a bugetului multianual al UE pe perioada 2028 – 2034, transmite Reuters.

Comisia Europeană a propus anul trecut un buget de 2000 de miliarde, dar irlandezii au prezentat un proiect care prevede economii.

Irlanda mai propune diminuarea cu 3% a fondurilor pentru dezvoltarea regională, agricultură și pescuit, respectiv cu 13% pentru competitivitate, prosperitate și securitate. Se anticipează în același timp venituri suplimentare de 55 de miliarde de euro din surse cum ar fi taxele vamale și vânzarea de certificate verzi către companii.

Din bugetul încă în curs de negociere între membrii Uniunii sunt finanțate principalele politici ale celor 27 de state.

Germania, Olanda și Țările Nordice ar prefera limitarea cheltuielilor UE, în timp ce Spania, Italia sau Polonia doresc un buget mai mare.

Liderii Uniunii vor discuta ideile Irlandei la Bruxelles, în 15 – 16 octombrie.

Pentru adoptarea bugetului – numit oficial Cadrul Financiar Multianual – este necesară unanimitatea statelor membre.