Skoda se va retrage anul viitor din China

Producătorul auto ceh Skoda, deținut de Volkswagen AG, se va retrage din China, cea mai mare piață auto din lume, până la mijlocul anului viitor, deoarece nu a reușit să țină pasul cu trecerea rapidă la vehicule electrice (EV) din regiune, transmite Reuters.

După ce ani de zile a fost cea mai mare piață a Skoda, cu livrări de peste 300.000 de unități în perioada 2016 – 2018, vânzările în China au scăzut la doar 15.000 unități anul trecut, în condițiile în care producătorii auto străini se confruntă cu concurența acerbă din partea mărcilor locale.

‘Compania va continua să vândă modele Skoda pe piața chineză în colaborare cu partenerii regionali până la mijlocul anului viitor’, a informat miercuri producătorul auto, într-un comunicat.

Conform repoziționării strategice, Skoda intenționează să se concentreze pe consolidarea mărcii în Asia de Sud-Est, unde a înregistrat creșteri ale vânzărilor în 2025.

Site-ul ceh de știri E15 a fost primul care a anunțat retragerea.

Servicii postvânzare pentru autovehiculele Skoda vor fi acordate în continuare în China, a precizat Skoda.

Firma mamă a Volkswagen s-a confruntat cu câțiva ani dificili în China, unde vânzările mărcilor locale BYD și Geely le-au depășit pe cele ale grupului german, încheind anii de dominație ai producătorilor auto străini care nu reușesc să țină ritmul pe o piață dominată de EV.

Spre deosebire de Skoda, Volkswagen și subsidiara sa Audi speră să recâștige terenul pierdut în China cu o serie de lansări de noi modele și majorarea producției pe plan local.