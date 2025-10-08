Slovacia a aprobat un acord cu SUA pentru un nou reactor nuclear

Premierul slovac, Robert Fico, a anunțat marți că Guvernul său a aprobat un acord cu Statele Unite pentru construirea unui nou reactor nuclear, transmite AP.

‘Acest proiect va fi important nu doar pentru Slovacia ci și pentru întreaga Europă Centrală. Avem nevoie de noi surse de energie dacă vrem să ne menținem competitivitatea și să răspundem la creșterea consumului’, a spus Fico.

Premierul slovac a anunțat acest acord, cu o valoare de mai multe miliarde de dolari, la o conferință organizată la Bratislava. El a precizat că noul reactor va fi construit la centrala nucleară existentă de la Jaslovske Bohunice, în vestul Slovaciei, va avea o putere de peste 1.000 de megawați și va fi deținut în totalitate de stat.

Fico nu a oferit mai multe detalii, dar anul trecut Guvernul de la Bratislava a aprobat un plan pentru o nouă unitate cu o putere de 1.200 de megawați la o centrală nucleară unde compania de utilități Slovenske Elektrarne are deja două reactoare. Costul proiectului era estimat atunci să se ridice la 15 miliarde de euro (17,5 miliarde de dolari).

Inițial, Guvernul slovac plănuia să găsească constructorul noului reactor printr-o licitație publică, dar recent a informat că negociază o înțelegere directă cu compania americană Westinghouse.

Slovacia se bazează în mare măsură pe energia nucleară și generează în prezent peste 80% din electricitatea sa la două centrale nucleare.

Planurile autorităților slovace reflectă recenta expansiune nucleară în Europa Centrală și de Est. Țara vecină, Cehia, a semnat un contract cu grupul sud-coreean KHNP pentru a construi încă două reactoare nucleare. Polonia a încheiat un acord cu Westinghouse pentru a construi prima sa centrală nucleară, în timp ce gigantul energetic rus Rosatom urmează să construiască două noi reactoare în Ungaria.