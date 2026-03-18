Slovacia ar putea percepe prețuri mai mari la combustibil pentru șoferii străini

Slovacia ia în considerare reglementări care să stabilească prețuri mai ridicate la motorină la pompele de combustibil pentru șoferii străini sau limitarea aprovizionării lor cu carburant, a anunțat marți premierul Robert Fico, în condițiile în care Guvernul de la Bratislava vrea să descurajeze turismul pentru combustibili, transmite Reuters.

Fico a precizat că reprezentanți ai rafinăriei Slovnaft, parte a grupului energetic maghiar MOL, au informat Executivul că în unele județe din nord, aproape de Polonia, prețurile mai scăzute la motorină pe partea slovacă a graniței au dus la majorarea achizițiilor.

În unele cazuri, a adăugat Fico, ‘benzinăriile literalmente au fost secătuite’.

Guvernele pe plan global se tem că războiul din Orientul Mijlociu va duce la majorarea prețurilor combustibililor. Ungaria a plafonat prețurile combustibililor în timp ce principala rafinărie din Polonia, Orlen, și-a redus marjele de profit pentru a atenua impactul asupra consumatorilor.

Până acum, Slovacia a evitat să ia măsuri, bazându-se pe autoreglarea din partea vânzătorilor, care pot de asemenea limita volumele.

Guvernul de la Bratislava vrea prețuri comparabile cu cele din majoritatea țărilor vecine, cum ar fi Polonia, și mai scăzute ca în Austria, a declarat Fico.