Sondaj CURS: Bucureștenii apreciază că România merge într-o direcție greșită

Majoritatea bucureștenilor apreciază că atât România – în general, cât și Capitala – în particular se îndreaptă într-o direcție greșită, arată rezultatele unui sondaj CURS realizat recent în Capitală.

73% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 16% apreciază că direcția este una bună.

Rezultatul confirmă existența unui nivel ridicat de nemulțumire față de evoluția generală a țării și reflectă un climat de neîncredere alimentat de contextul politic și economic din ultimele luni, conform unui comunicat al CURS transmis, duminică, AGERPRES.

În același timp, percepția asupra Capitalei este mai favorabilă decât cea asupra României, spun realizatorii cercetării sociologice.

‘62% dintre bucureșteni consideră că Municipiul București se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 28% apreciază că direcția este una bună.

Deși evaluarea administrației locale este mai bună decât cea privind direcția în care merge România, majoritatea respondenților rămân critici și în ceea ce privește evoluția Capitalei’, se arată în sondaj.

În București, traficul și aglomerația sunt indicate de 35% dintre respondenți drept cea mai importantă problemă care ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală. Urmează starea străzilor și drumurilor, cu 18%, și problema locurilor de parcare, cu 11%.

Rezultatele arată că mobilitatea urbană reprezintă principala preocupare a bucureștenilor. Derularea simultană a mai multor lucrări de infrastructură rutieră pare să fi accentuat nemulțumirea legată de trafic și de timpul petrecut în deplasare.

CURS a pus întrebări bucureștenilor și despre situația politică. Astfel, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, PNL și PSD ar obține câte 22% din voturi, fiind urmate foarte aproape de AUR, cu 21%. USR este creditat cu 16%, iar SENS și PNRR-Piedone obțin câte 5%, S.O.S. România – 4% iar ACT (Acțiunea Conservatoare – Claudiu Târziu) și POT (Partidului Oamenilor Tineri) – 2%.

‘În ciuda crizei politice prelungite de la nivel național, tabloul politic din Capitală nu s-a schimbat radical. Competiția dintre principalele partide rămâne foarte echilibrată, fără desprinderea unui favorit clar’, se menționează în sondaj.

În ceea ce îl privește pe Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, cercetat de procurorii anticorupție, opinia este împărțită.

‘46% dintre respondenți consideră că Ciprian Ciucu ar trebui să demisioneze din funcția de primar general în contextul anchetei penale privind fapte presupus comise atât în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6, cât și în timpul campaniei electorale pentru Primăria Municipiului București. În schimb, 43% apreciază că acesta ar trebui să își continue mandatul. Rezultatele indică un electorat aproape egal împărțit între cele două opțiuni, fără conturarea unei majorități clare’, relevă sondajul.

Ca o concluzie în plan politic, spun cei de la CURS, criza națională nu a modificat semnificativ raportul de forțe din Capitală. PNL, PSD și AUR rămân într-o competiție foarte strânsă, ceea ce indică menținerea unui echilibru electoral între principalele formațiuni.

Sondajul evidențiază și începutul afirmării unor actori politici noi. PNRR-Piedone reușește să se poziționeze peste pragul de relevanță electorală, iar ACT, formațiunea lansată de Claudiu Târziu, începe să fie prezentă în opțiunile unei părți a electoratului bucureștean.

În același timp, imaginea principalilor lideri politici rămâne marcată de un nivel ridicat de neîncredere, iar cazul primarului general Ciprian Ciucu divide aproape egal opinia publică.

Sondajul a fost realizat de CURS în perioada 16 – 26 iunie 2026, pe un eșantion de 1.069 de respondenți, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă în București. Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, iar marja maximă de eroare este de plus/minus 3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri față în față, la domiciliul respondenților, și au fost ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului din București.