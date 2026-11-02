Sorin Grindeanu: Este obligatoriu ca anul viitor să crească pensiile

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este obligatoriu ca anul viitor să crească pensiile, conform legii.

‘Este obligatoriu ca anul viitor să crească pensiile. Acest lucru trebuie să se întâmple. Toate lucrurile legate de buget, de taxe, sunt dezbateri legate de anumite taxe care vor fi mai mari la anul și așa mai departe, vor fi discutate odată cu aprobarea bugetului. Și, da, ne propunem să creștem, conform legii, pensiile. Da, ne propunem să nu avem taxe mărite. Și aici cred că am fost cât se poate de clar și săptămâna trecută, și acum două săptămâni. Nu e loc de nuanțe, dar odată cu bugetul vor fi văzute aceste lucruri, aceste indexări se vor vedea în buget’, a spus Grindeanu la sediul central al PSD, după ședința Biroului Permanent Național al partidului.