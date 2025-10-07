Sosirile în structurile de primire turistică, în creștere cu 1,7% în primele 8 luni

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au însumat, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2025, 9,67 milioane persoane, în creștere cu 1,7% față de perioada similară din 2024, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), publicate marți.

Din numărul total de sosiri, în perioada analizată, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 82,7%, în timp ce sosirile turiștilor străini au reprezentat 17,3%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în primele opt luni, au însumat 21,14 milioane, în scădere cu 1% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Din numărul total de înnoptări, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2025, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 83,7%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au reprezentat 16,3%.

Durata medie a șederii în perioada analizată a fost de 2,2 zile la turiștii români și de 2,1 zile la turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în perioada 1 ianuarie – 31 august 2025 a fost de 30,9% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 0,9 puncte procentuale față de perioada similară din 2024.

Pe județe, în primele opt luni ale acestui an, numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) a înregistrat valori mai mari în: Constanța (1,6 milioane persoane), Municipiul București (1,29 milioane persoane) și Brașov (924.000 persoane), iar înnoptările turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat valori mai mari în: Constanța (4,95 milioane persoane), Municipiul București (2,59 milioane persoane) și Brașov (1,76 milioane persoane).

Pe țări, cele mai multe sosiri ale turiștilor străini cazați în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2025, au provenit din: Germania (163.700 persoane), Italia (142.900 persoane) și Israel (105.600 persoane).

În luna august 2025, comparativ cu luna august 2024, sosirile și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare inclusiv apartamente și camere de închiriat au scăzut cu 4,6% și respectiv cu 4,8%.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna august 2025 au însumat 2,07 milioane persoane, în scădere cu 4,6% față de cele din luna august 2024.

Din numărul total de sosiri, în luna august 2025, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 85,6%, iar sosirile turiștilor străini 14,4%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna august 2025, au însumat 5,09 milioane, în scădere cu 4,8% față de cele din luna august 2024.

Din numărul total de înnoptări, în luna august 2025, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 88,6%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au înregistrat un procent de 11,4%.

Durata medie a șederii în luna august 2025 a fost de 2,5 zile la turiștii români și de 1,9 zile la turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna august 2025 a fost de 43,5% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 3,1 puncte procentuale față de luna august 2024.