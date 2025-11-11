Stănescu (Depogaz): Dacă în septembrie aveam 90% capacitate de înmagazinare, la 2 noiembrie suntem undeva la 98,6% capacitate de gaze în depozite

Gradul de umplere a depozitelor Depogaz a ajuns la 98,6% la data de 2 noiembrie, cu o lună mai devreme decât ne-a impus Comisia Europeană, datorită unor strategii abordate, care privesc eficiența măsurilor de înmagazinare și extracție, a declarat, luni, președintele Consiliului de Administrație al Depogaz Ploiești, Bogdan Stănescu, la un eveniment de specialitate.

‘Constat cu plăcere că toți suntem bine și vom trece iarna, cel puțin declarativ așa este. În primăvară tragem linia și vedem câți am trecut iarna cu bine, dar mă alătur și eu acestor afirmații și, din punct de vedere al Depogaz, depozitele de gaz din România suntem cu ele la capacitate maximă. (…) Dacă în septembrie aveam 90% din capacitatea de înmagazinare de pline depozitele, cu o lună mai devreme decât ne-a impus Comisia Europeană, la 2 noiembrie eram undeva la 98,6% capacitate de gaze în depozite. Asta, datorită unor strategii abordate la nivelul lui Depogaz, strategii care privesc eficiența măsurilor de înmagazinare și extracție. Am implementat și un mecanism SWAP între înmagazinare și extracție, tocmai pentru a scoate efectiv din depozite doar diferența dintre cererea de inserție și cea de extracție a gazelor. Astfel ne ajută și pe noi în activitatea de a deveni mai eficienți în activitatea economică. Dacă în 2024, în aprilie, am ieșit din iarnă cu 50% gaze existente în depozit, în aprilie 2025 am ieșit cu 25% gaze existente în depozit. Unii au criticat această măsură, noi am apreciat-o atât din punct de vedere al profitului companiei, dar și al activității derulate’, a afirmat Stănescu.

De asemenea, acesta a făcut referire la proiectele de investiții pe care Depogaz le derulează.

‘Despre investiții: avem la acest moment trei proiecte. La depozitul de la Bilciurești vom face creșterea capacității de 14 milioane mc/zi la 20 de milioane mc/zi, o creștere a capacității totale de înmagazinare de 108 milioane mc pe ciclu de înmagazinare. La Ghercești creștem de la 600 de milioane mc pe ciclu la 900 de milioane mc pe ciclu. Asta înseamnă că pe zi de la 3 la 5 milioane mc putem să înmagazinăm și să extragem. În Sărmășel plecăm de la 900 de milioane mc pe ciclu la 1550 de milioane mc pe ciclu, ca și creștere de capacitate. Toate acestea, bineînțeles, cu investiții atât din surse proprii, dar mai ales din surse externe atrase și granturi europene. Astfel, la Sărmășel creștem pe injecție, pe inserție, de la 4 milioane mc la 10 milioane, iar pe extracție de la 4 milioane la 12 milioane’, a adăugat președintele CA al Depogaz.

Publicația Focus Energetic organizează, luni, în parteneriat cu Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senatul României, cea de-a XLIV-a ediție a Conferințelor Focus Energetic și a XIII-a din ciclul celor dedicate pregătirilor de iarnă. Evenimentul ‘Provocările iernii 2025 – 2026 pentru sistemul energetic național’ are loc la Parlament.