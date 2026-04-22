Depogaz: Depozitele de gaze au funcționat în parametri normali în iarna 2025-2026. Gradul de umplere era de 23,6% la 1 aprilie

Depogaz Ploiești, principalul operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România, a asigurat funcționarea în parametri normali a depozitelor în sezonul rece 2025-2026, fără întreruperi în alimentarea cu gaze, gradul de umplere fiind de 97,84% la începutul iernii și de 23,6% la 1 aprilie 2026, a anunțat compania, printr-un comunicat.

‘Am luat toate măsurile necesare pentru a asigura condiții mai predictibile și mai sigure în sezonul rece și, cel mai important, pentru a consolida relația de încredere între companie, clienți și autorități. Iarna care a trecut a fost una conformă cu specificul climatic al României, cu viscole, ger și ninsori, spre deosebire de anii recenți, care ne-au obișnuit cu ierni mai blânde. Cu toate acestea, am reușit să traversăm sezonul rece fără întreruperi în alimentarea cu gaze naturale. Din experiența iernii anterioare am învățat că nu este suficient să avem gaz în depozite; esențial este modul în care gestionăm aceste cantități, astfel încât să răspundem cererii și, în același timp, să păstrăm rezerve pentru perioadele de vârf de consum de iarnă’, a declarat Mădălina Moise, director general al Depogaz Ploiești, potrivit documentului citat.

La începutul sezonului rece, la 1 noiembrie 2025, gradul de umplere a depozitelor Depogaz era de 97,84%.

Conform Regulamentului (UE) 2024/2995, statele membre aveau obligația de a atinge un nivel minim de 90% până la această dată. Depogaz a îndeplinit această țintă încă din 20 septembrie 2025, devansând, astfel, termenul limită impus de reglementările europene și depășind media de umplere la nivel european.

La finalul sezonului, la 1 aprilie 2026, gradul de umplere a depozitelor operate de Depogaz era de 23,6%, un nivel comparabil cu cel înregistrat în aceeași perioadă a anului anterior (24,82% la 1 aprilie 2025).

‘Avem o strategie care ne-a permis să menținem presiunea și siguranța în sistem pe întreaga durată a iernii. Am implementat o nouă procedură de exploatare a depozitelor, abordând diferit debutul extracției: am utilizat prioritar depozitele cu grad ridicat de depletare, păstrând depozitele cu performanțe mai bune pentru perioadele de consum maxim. Sezonul de iarnă a inclus perioade cu consum ridicat și condiții meteo dificile, care au necesitat adaptarea permanentă a regimului de operare. Aceste situații au fost gestionate printr-o coordonare strânsă cu operatorul de transport și cu clienții beneficiari ai serviciului de înmagazinare gaze, fără disfuncționalități în livrare, nominalizările fiind onorate pe întreaga durată a sezonului rece’, a explicat directorul general al Depogaz.

Conform sursei citate, gazele rămase în depozite sunt distribuite în continuare într-o structură echilibrată, inclusiv în depozitele Bilciurești și Urziceni, care permit menținerea livrărilor în această perioadă.

‘Depozitele sunt operate integrat, iar extracția este realizată în funcție de caracteristicile tehnice ale fiecăruia și de necesarul sistemului’, precizează compania.

Conform reglementărilor în vigoare, ciclul de injecție a început la 1 aprilie 2026. În această perioadă, operarea depozitelor este adaptată cererii și poate include atât injecție, cât și extracție, în funcție de solicitările clienților și de condițiile pieței.

Depogaz operează cinci depozite de înmagazinare subterană, dezvoltate în zăcăminte de gaze depletate, care asigură aproximativ 90,54% din capacitatea totală de înmagazinare a României: Bilciurești (capacitate activă – 1,31 miliarde mc, capacitate de extracție – 14 milioane mc/zi), Urziceni (capacitate activă – 0,36 miliarde mc, capacitate de extracție – 4,5 milioane mc/zi), Bălăceanca (capacitate activă – 0,05 miliarde mc, capacitate de extracție – 1,2 milioane mc/zi), Ghercești (capacitate activă – 0,25 miliarde mc, capacitate de extracție – 2 milioane mc/zi) și Sărmășel (capacitate activă – 0,9 miliarde mc, capacitate de extracție – 7,5 milioane mc/zi).

‘Capacitatea zilnică totală de extracție este de 29,2 milioane metri cubi, acest nivel fiind atins la începutul ciclului de extracție, când depozitele sunt pline. Debitul scade progresiv pe măsură ce stocurile se diminuează. Depogaz are în derulare proiecte de modernizare și dezvoltare a capacităților de înmagazinare, inclusiv la depozitul Bilciurești, precum și proiecte de extindere, cum este cel de la Ghercești. Aceste investiții vizează creșterea performanței operaționale și a flexibilității sistemului. Strategia noastră urmărește majorarea capacității de înmagazinare și a capacității zilnice de extracție, pentru a reduce variațiile sezoniere și a consolida rolul depozitelor în asigurarea securității energetice’, a adăugat Mădălina Moise.

Prin aceste investiții, Depogaz contribuie la întărirea securității energetice atât la nivel național, cât și european, sprijinind obiectivele Uniunii Europene privind reziliența sistemelor energetice.

‘Depogaz va continua să opereze, în mod prudent și responsabil, adaptându-se permanent evoluției consumului și cerințelor pieței’, se mai arată în comunicat.