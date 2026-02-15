Starlink, serviciul de internet prin satelit al SpaceX, primeşte undă verde pentru lansare în Vietnam

Guvernul Vietnamului a autorizat lansarea serviciului de internet prin satelit Starlink, deţinut de SpaceX, potrivit presei de stat de sâmbătă, citată de Reuters.

Ministerul Ştiinţei şi Tehnologiei a acordat filialei locale Starlink licenţă pentru furnizarea de servicii de internet prin satelit atât fixe, cât şi mobile. Compania a primit, de asemenea, autorizaţie pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a echipamentelor radio.

Ministerul nu a răspuns imediat solicitărilor de confirmare transmise în afara programului de lucru.

Aprobarea vine înaintea unei vizite a liderului vietnamez To Lam în Statele Unite, programată pentru săptămâna viitoare, pentru a participa la reuniunea inaugurală a iniţiativei ”Board of Peace” lansate de preşedintele american Donald Trump, menită să abordeze conflictele globale. Călătoria nu a fost anunţată oficial.

Anul trecut, autorităţile vietnameze au precizat că vor permite SpaceX să opereze serviciul său de internet în regim de testare. Presa locală notează că nu este clar când va fi lansat efectiv serviciul Starlink în Vietnam. Compania nu a oferit un comentariu imediat.

Vietnam şi Statele Unite negociază în prezent un acord comercial, după ce Washingtonul a impus în august tarife de 20% asupra bunurilor vietnameze. Cele două părţi au desfăşurat la începutul acestei luni a şasea rundă de negocieri, fără a anunţa însă încheierea unui acord.