Start-upul din Brașov care creează retailul viitorului: automatizare, roboți și program non-stop

Consumatorii din România vor tot mai multă rapiditate și prețuri bune, în timp ce retailerii se luptă cu lipsa de personal și costuri tot mai greu de controlat. În acest context, SQB Robotics, un start-up deep tech fondat la Brașov, vine cu o promisiune care, pe hârtie, pare simplă: un ecosistem de magazine autonome, automatizate, capabile să funcționeze 24/7.

Compania SQB Robotics este fondată de Alexandra Boros (CMO) și de Victor Tanvuia (CTO). Fiecare dintre cei doi a venit în proiect cu un parcurs profesional diferit: Alexandra, din zona de retail și strategie de brand, Victor, din zona tehnică, unde a dezvoltat soluții hardware și software complexe. Soluția lor, aflată în curs de brevetare, este construită tocmai pe această complementaritate, care le permite să acopere atât partea de concept și relația cu piața, cât și dezvoltarea tehnologică propriu-zisă. „Soluția noastră îmbină expertiza mea, de peste 15 ani, în retail și marketing strategic internațional cu experiența tehnică solidă a lui Victor în dezvoltarea de hardware și software”, spune Alexandra Boros, co-fondatoare. Ce și-au propus să obțină cei doi asociați? Un model scalabil, gândit ca infrastructură pentru noul retail de proximitate, și care poate produce venituri non-stop.

Un „arhitect” tehnic și un strateg în parteneriate



Pe Victor Tanvuia, Alexandra îl descrie drept „arhitectul” ecosistemului. Practic, el a construit de la zero soluția de magazin automatizat: de la brațul robotic, până la sistemul care gestionează întregul flux de cumpărare și operare. După mai bine de două decenii petrecute în software și hardware, Victor Tanvuia abordează SQB Robotics dintr-o perspectivă pragmatică: ca pe o soluție de inginerie aplicată, gândită să răspundă unei nevoi reale. Această viziune se vede în modul în care este construită tehnologia companiei, cu un IP dezvoltat integral in-house, un lucru neobișnuit în ecosistemul start-upurilor hardware.

Apoi, Alexandra Boros vine cu o înțelegere „din interior” a retailului internațional. De-a lungul timpului, ea a lucrat pentru corporații de retail de lux și rețele globale precum Value Retail sau El Corte Inglés, iar experiența i-a arătat cum se risipesc banii în modelul tradițional. De pildă, costul cu forța de muncă și ineficiența programului limitat sunt, în viziunea ei, două dintre cele mai mari puncte de vulnerabilitate ale companiilor. „M-am inițiat în antreprenoriat în 2018 după ce am renunțat la viața de corporatista și mi-am deschis propria agenție de marketing internațional. A se nota că la acea vreme eu locuiam în Spania, am stat acolo aproape 20 de ani”, mărturisește ea.

Start-up-ul operează sub umbrela SQB Robotics, dar, strategic, își împarte oferta în două: Proximart, brandul propriu de magazine autonome, și divizia white label, prin care tehnologia poate fi licențiată către jucători mari – retaileri, logistică, benzinării sau real estate.

Modelul lor de business e construit pentru scalare: magazine autonome amplasate outdoor sau indoor, operate centralizat, cu un control complet asupra stocurilor și fluxurilor. Iar România este, în acest moment, laboratorul lor de testare și validare înaintea extinderii accelerate. „Momentan operăm în România, care este piața noastră de testare și validare, dar vizăm piața europeană și SUA în următorii 2 ani.”

Drumul de la prototip la piață

În 2024, compania a lucrat exclusiv la dezvoltarea produsului și a lansat prima versiune funcțională. În 2025, odată cu deschiderea primului magazin, a intrat în etapa de comercializare. În această notă, cele mai mari provocări pentru tinerii antreprenori au fost și cele două praguri pe care orice start-up trebuie să le treacă, respectiv prototipul care trebuie să devină produs și produsul care trebuie să devină serie.

Contextul de piață susține povestea celor doi: zona retailului de proximitate crește la nivel global. În plus, în România trendul este influențat și de lipsa de personal. „Consumatorul caută rapiditate și auto-servire (self-checkout). La nivel global, piața de magazine de proximitate este estimată la 2,4 trilioane de dolari, cu o creștere anuală de peste 5%. România urmează acest trend, dar se confruntă cu o criză acută de personal, ceea ce transformă automatizarea dintr-un «moft» într-o necesitate de supraviețuire pentru retaileri”, adaugă Alexandra Boros.

Pentru SQB Container există două tipologii diferite de clienți: antreprenori care vor să opereze magazine autonome și companii mari care vor infrastructură de retail fără să o construiască de la zero. „Pentru Proximart, avem cereri de la antreprenori care doresc sa gestioneze un astfel de magazin de conveniență, deschis non-stop, care nu necesita angajați. Clienții pe care îi vizăm pentru versiunea white label sunt retailerii naționali și regionali, proprietarii de rețele de benzinării și dezvoltatorii imobiliari care vor să ofere facilități non-stop rezidenților lor.”

În prezent, SQB Robotics se află în faza de atragere a unei finanțări de 500.000 de euro, destinată consolidării infrastructurii necesare scalării. Banii vor fi investiți atât în producția de noi magazine autonome, cât și la dezvoltarea platformei SQB Cloud și integrarea unor componente avansate de inteligență artificială. Printre acestea se numără și un asistent vocal care să optimizeze experiența de cumpărare și operarea zilnică a magazinelor.

Planurile de creștere sunt ambițioase, dar etapizate. Compania vizează un venit anual recurent (ARR) de aproape 500.000 de euro până la finalul acestui an, în timp ce profitabilitatea este, cel puțin pe termen scurt, secundară. Strategia este una de reinvestire accelerată în dezvoltare și extindere, cu ținta declarată de a ajunge la un ARR de aproximativ 8 milioane de euro în următorii trei ani.

