Statele membre UE vor să amâne implementarea directivei privind defrișările

Statele membre ale Uniunii Europene caută să amâne cu încă un an implementarea directivei anti-defrișări (EUDR) a blocului comunitar, conform unui proiect de document consultat de Reuters.

În octombrie, Comisia Europeană a propus relaxarea prevederilor directivei, în special prin reducerea drastică a obligațiilor impuse întreprinderilor mici, pentru a facilita implementarea acesteia. Acest text de referință, considerat unul de pionierat de către ONG-urile de mediu, își propune să interzică vânzarea în Europa a unor produse precum ulei de palmier, cacao, cafea, soia și cherestea provenită din terenuri defrișate după 2020.

Conform proiectului de document consultat de Reuters, aplicarea regulilor ar urma să fie amânată până în 30 decembrie 2026, pentru întreprinderile mai mari, și până în 30 iunie 2027, pentru firmele mai mici.

Pentru multe state membre UE ‘doar propunerea Comisiei nu este suficientă’, se arată în document.

Propusă inițial să intre în vigoare de la finalul lui 2024, Directiva a fost deja amânată cu un an dar tensiunile persistă, inclusiv plângerile din partea partenerilor comerciali, cum ar fi Brazilia și SUA. Unele state membre UE, precum Polonia și Austria, au spus că producătorii europeni nu pot respecta normele de trasabilitate.

Antonie Fountain, șeful organizației VOICE Network, care cere o reformă pe segmentul produselor din cacao, a spus că întârzierea provoacă dificultăți afacerilor din UE și afectează credibilitatea blocului comunitar.

‘Amânarea în timpul lucrărilor din Brazilia ale summitului climatic anual al ONU (COP) nu putea fi mai ironică’, a adăugat el.

Directiva este sprijinită de unii giganți din sectorul alimentar, cum ar fi Nestle, Ferrero și Olam Agri. Ei au avertizat luna trecută că amânarea pune în pericol pădurile din întreaga lume și este contrară scopului UE de a simplifica reglementările de afaceri.

Un purtător de cuvânt din partea președinției daneze a UE a precizat că obiectivul este de a asigura un sprijin deplin din partea statelor membre UE astfel încât acordul final să fie negociat la timp: ‘Majoritatea statelor membre UE nu vor ca directiva, în forma actuală, să intre în vigoare până la finalul anului’.

În ultimul an, blocul comunitar a relaxat obiectivele privind emisiile de CO2 ale producătorilor auto, regulile privind diligența necesară în materie de sustenabilitate corporativă precum și cele privind transparența lanțului de aprovizionare printr-o serie de acțiuni de ‘simplificare’.