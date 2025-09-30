Statele UE descriu drept ‘nerealiste’ actualele planuri de producție în domeniul microcipurilor

Statele membre ale UE și-au exprimat luni îndoiala că obiectivele privind microcipurile, stabilite de Uniunea Europeană în urmă cu doar doi ani, pot fi atinse, transmite DPA.

Ideea creșterii cotei de piață a UE pe piața globală a microcipurilor până la 20% până în 2030 este ‘nerealistă’, conform unui document comun de poziție, publicat luni.

În 2023, statele membre ale UE și Parlamentul European au convenit să promoveze extinderea industriei microcipurilor în UE cu investiții de miliarde de euro.

În prezent, statele membre solicită o revizuire cuprinzătoare a strategiei pentru semiconductori. Semnatarii au criticat obiectivul actual ca fiind definit prea larg și lipsit de o concentrare strategică clară asupra domeniilor și motivelor pentru care Europa ar trebui să fie lider în lanțul valoric al semiconductorilor.

Concurenții globali și-au crescut semnificativ investițiile publice și o mare parte din crearea de valoare are loc în afara Uniunii Europene, au remarcat țările membre UE. Semnatarii au recunoscut că sectorul este important, chiar crucial în domenii precum producția de automobile, telecomunicațiile, apărarea și inteligența artificială. Aceștia solicită un proces de aprobare mai rapid în următorul buget al UE.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a subliniat că au fost stabilite obiective ambițioase deoarece semiconductorii sunt importanți. Fără cipuri, nu ar exista inteligență artificială, a spus purtătorul de cuvânt.

În prezent se derulează un proces de revizuire a legislației, la care pot participa și statele membre ale UE.

Deja unul din proiectele importante, respectiv planurile grupului american Intel de a construi o fabrică de cipuri în orașul german Magdeburg, este exclus, deoarece producătorul de cipuri aflat în dificultate l-a anulat.