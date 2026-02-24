Ștefan-Radu Oprea, secretar general al Guvernului: “Dacă vorbim doar despre apocalipsă, tăieri, despre cât de greu va fi, efectul se vede”

Principala șansă a României pentru relansarea economică o reprezintă creșterea investițiilor și absorbția banilor europeni disponibili pentru țara noastră până în luna august. O spune secretarul general al guvernului Ștefan-Radu Oprea, care, prezent în cadrul conferinței naționale RO 3.0 “Steps For Tomorrow – Leadership & Growth. Competitivitate, inovație și investiții” organizată de Antena 3 CNN a declarat că „dacă noi în economia noastră și în spațiul public vorbim doar despre apocalipsă, despre tăieri, despre cât de greu va fi, deficit uriaș, incapacitate de plată, efectul se vede, și s-a văzut din păcate”.

„Se lucrează, astăzi ar trebui la ședința de guvern extraordinară programată la ora 18:00 să avem pe masă ordonanța pentru administrație și planul de relansare economică, care sunt piese obligatorii pentru a putea avea Legea Bugetului de Stat prezentată în Parlament.

Sunt teme importante, din punctul meu de vedere, iar ideea de relansare economică, de a discuta despre ce putem să facem bine în România e o idee importantă. Este dovedit faptul că atunci când vorbești numai despre rele, percepția publică se activează în această zonă – începi să consumi mai puțin, să fii mai rezervat în ceea ce ți-ai propus să faci, lucru care se vede în economia românească, a scăzut abrupt consumul, lucru observat și de către guvernatorul BNR. Cuvintele sunt foarte importante, era un studiu făcut prin ’74 de Palmer și Lofuss care arătau că același lucru, aceeași acțiune, două mașini care se loveau între ele, aceeași propoziție, mai puțin ultimul cuvânt, care ultimul cuvânt vorbea de la accident până la ușoară atingere, și de aici perspectiva asupra vitezei celor două automobile a aceluiași grup de oameni. Creștea exponențial în funcție de duritatea cuvântului pe care îl foloseai. Atunci, dacă noi în economia noastră și în spațiul public vorbim doar despre apocalipsă, despre tăieri, despre cât de greu va fi, deficit uriaș, incapacitate de plată, efectul se vede, și s-a văzut din păcate. De aceea cred că e foarte important ca împreună cu mediul de afaceri, pe bază realistă, să vorbim despre relansarea economică care e la îndemâna noastră, având în vedere bugetul pe anul 2026, noul cadru financiar multianual și toate fondurile care sunt azi la dispoziția guvernului României. Sunt acolo în jur de 11 miliarde de euro care trebuie atrași în economia românească până în August. E principala noastră șansă, să creștem investițiile, să folosim banii europeni, să-i atragem pe toți și aici nu e doar un efort al guvernului, trebuie să fie un efort al nostru împreună – politic, administrație și mediu de afaceri”, a declarat Ștefan-Radu Oprea în cadrul conferinței.