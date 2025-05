Sterian (Transgaz): Potențialul Mării Negre este fantastic, iar infrastructura de transport a gazelor naturale este esențială

Infrastructura de transport a gazelor naturale este esențială, iar potențialul Mării Negre este fantastic și nu mă refer numai la partea ce ține de România, a declarat, joi, directorul general al Transgaz, Ion Sterian, la cea de-a IX-a ediție a evenimentului ‘Black Sea and Balkans Security Forum’.

‘Infrastructura de transport este esențială. Potențialul Mării Negre, și nu mă refer numai la partea ce ține de România, e fantastic. Noi suntem cu Neptun Deep. Noi, Transgaz, am finalizat în proporție de aproape 99,95% gazoductul de 310 km, cu o valoare a investiției de circa 500 de milioane de euro. Undeva la sfârșitul lunii iunie – începutul lunii iulie, și după ce finalizăm recepția, va fi o ceremonie care va marca finalizarea și punerea în funcțiune a acestui gazoduct mult mai devreme față de gazele din Marea Neagră (…) Toate drumurile care duc, hai să luăm cu ghilimele de rigoare, la Roma, vor trece prin România, pentru că noi am construit și am avut o strategie și o viziune strategică de-a lungul ultimilor zece ani și se văd rezultatele’, a afirmat Ion Sterian.

Potrivit directorului general al Transgaz, acest lucru a dus la creșterea securității energetice a României și a țărilor din centrul și estul Europei, dar și din Balcani.

‘Peste 3 – 4 ani, necesarul de consum, inclusiv cu gazele din offshore, din Neptun Deep, va fi de 4 – 5 miliarde metri cubi de gaze. Prin Programul Anghel Saligny se construiesc foarte multe distribuții și UAT-uri care se racordează la rețeaua de transport gaze. Noi suntem pe partea cealaltă cu extinderea sistemului de transport gaze și undeva va fi o acoperire, în următorii 3 – 4 ani de peste 80% a populației’, a susținut el.

New Strategy Center (NSC), în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Externe și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, a organizat, în zilele de 22 și 23 mai, ediția a IX-a a ‘Black Sea and Balkans Security Forum’, dedicat problemelor de apărare, securitate și relații internaționale privind regiunea extinsă a Mării Negre și a Balcanilor.