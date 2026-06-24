Studiu: 33% dintre români cred că educația și învățarea reprezintă al doilea cel mai important motiv de utilizare AI

Consumatorul român a început să utilizeze tehnologia pentru optimizarea vieții personale, nu doar pentru consum, iar pentru o treime (33%) dintre cei chestionați susțin că educația și învățarea au reprezentat al doilea cel mai important motiv de utilizare a Inteligenței Artificiale (AI), reiese dintr-un studiu de specialitate, publicat marți.

Conform datelor incluse în ‘Digital Evolution – Connected Consumer Monitor’, creșterea monitorizării sănătății online (+9%), utilizarea AI pentru educație și informare și expansiunea serviciilor digitale de proximitate au indicat o schimbare importantă în rolul tehnologiei în viața de zi cu zi. ‘În 2025, utilizatorii nu au mai apelat la mediul digital exclusiv pentru divertisment sau cumpărături, ci tot mai frecvent pentru a lua decizii mai bune, a economisi timp și a-și îmbunătăți calitatea vieții’, se menționează în analiză.

Totodată, educația și învățarea au reprezentat al doilea cel mai important motiv de utilizare a Inteligenței Artificiale (33%), imediat după căutarea de informații. În același timp, alături de interesul pentru sănătate și accesul la conținut specializat, această evoluție sugerează că utilizatorii folosesc tot mai des tehnologia pentru dezvoltare personală și profesională.

Potrivit sursei citate, 42% dintre utilizatorii de Internet monitorizau online aspecte legate de sănătate, în creștere cu nouă puncte procentuale față de valul anterior. ‘Evoluția confirmă faptul că tehnologia începe să joace un rol activ în gestionarea stării de sănătate și a bunăstării personale, creând oportunități importante pentru ecosistemele health-tech, pharma și asigurări’, notează realizatorii cercetării.

Pe zona serviciilor digitale se observă o creștere simultană a comenzilor de ‘food delivery’, ‘grocery delivery’ și ‘ride-sharing’ și arată că utilizatorii adoptă tot mai rapid soluțiile care reduc efortul și timpul alocat activităților repetitive.

‘De la cumpărături și transport până la sănătate, educație și acces la informație, mediul digital a devenit o infrastructură esențială pentru activitățile cotidiene. Pentru tot mai mulți consumatori, experiența online nu mai reprezintă o alternativă la viața offline, ci o extensie naturală a acesteia. (…) utilizatorii aleg platforme diferite pentru obiective diferite: AI pentru informare și productivitate, aplicații de livrare pentru confort, platforme video pentru divertisment și instrumente de sănătate pentru monitorizare personală. Această specializare indică maturizarea ecosistemului digital și a comportamentelor de consum’, subliniază raportul.

Studiul ‘Digital Evolution – Connected Consumer Monitor’ 2025 a fost realizat de Exact Business Solutions – Research & Consulting pe parcursul a 16 valuri (bi)anuale, în perioada 2016 – 2025, pe un eșantion de peste 1.000 de respondenți/val anual. Aceștia au fost selectați din panelul Exact, care conține mai mult de 40.000 de respondenți, chestionarul fiind administrat online.