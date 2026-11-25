Premierul Luca Niculescu a anunțat miercuri, după o vizită la Uzina Dacia de la Mioveni, că urmează să fie elaborat un plan de reducere a costurilor energie electrice, pentru a crește competitivitatea industriei din România.

‘Știm că energia este o problemă pe care ați invocat-o în mod constant, iar reducerea costurilor energiei electrice reprezintă o prioritate și pentru noi și vom elabora, împreună cu Ministerul Energiei și ANRE, o foaie de parcurs pentru perioada 2027-2030, care să cuprindă măsuri concrete pentru reducerea costurilor energiei electrice’, a precizat Luca Niculescu.

El a dat și câteva exemple privind modul în care prețul energie electrice destinate industriei va putea fi redus.

‘Vom facilita dialogul dintre producătorii de energie electrică și marii consumatori industriali pentru a încheia contracte de furnizare pe termen lung. Asta va însemna prețuri mai reduse. Prin Fondul pentru modernizare avem posibilitatea de a finanța dezvoltarea capacităților de producție și stocare e energiei electrice destinate autoconsumului. Va exista mai multă capacitate de producere a energiei electrice începând de anul viitor – centrala de la Iernut, centrala de la Mintia. Toate acestea vor mai reduce presiunea pe prețul energiei electrice’, a explicat prim-ministrul.

Oficialul a dat asigurări că anul viitor va continua și programul de reînnoire a parcului auto.

‘Suntem conștienți de importanța acestui program. În ultimii ani am văzut că alocarea pentru acest program s-a diminuat. Ce ne propunem pentru anul viitor este să deschidem programul ‘Rabla’ mai devreme, analizăm posibilitatea de a avea un program mai generos. Vom vedea în ce măsură ne putem focaliza atenția pe producătorii care vin din Uniunea Europeană și de asemenea intenționăm să ne uităm la cum putem debloca achiziția de autovehicule produse în România de către autoritățile publice’, a mai spus premierul.

Premierul Luca Niculescu a efectuat, miercuri, o vizită la Uzina Dacia de la Mioveni, urmând să viziteze în cursul zilei și Uzina Ford Otosan din Craiova.