Senatorii PSD au transmis luni că, înainte de adoptarea bugetului de stat pentru anul viitor, la nivel executiv și legislativ trebuie realizată reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat pentru creșterea eficienței administrative și reducerea costurilor.

‘Grupul PSD din Senat consideră că, înainte de adoptarea bugetului pentru anul viitor, la nivel executiv și legislativ trebuie realizată reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat pentru creșterea eficienței administrative și reducerea costurilor. PSD face ordine în stat și închide robinetul risipei și al ineficienței. Statul strânge cureaua, nu cetățenii. Reducerea cheltuielilor și a deficitului nu se mai poate face pe seama oamenilor și a firmelor private. Sub acest imperativ asumat de parlamentarii și miniștrii PSD se vor face comasări instituționale și va începe reforma administrației publice, restructurare, comasare sau desființarea instituțiilor și companiilor de stat ineficiente sau care se suprapun’, se arată într-un comunicat de presă remis luni AGERPRES.

Potrivit grupului parlamentar al PSD din Senat, bugetul anului viitor trebuie construit ‘fără povara acestor pietre de moară’.

‘Asta e schimbarea de direcție: reformă reală, nu doar pe hârtie. Un an și jumătate Ilie Bolojan a pus nota de plată a deficitului pe umerii oamenilor și ai firmelor: TVA și accize mai mari, salarii înghețate, pensii neindexate în 2026. PSD schimbă ordinea: statul își reduce întâi propriile costuri. Bugetul pe 2027 trebuie să fie construit după raportul ministrului Finanțelor privind starea financiară reală a țării și a doua rectificare bugetară. Bugetul vine după reorganizarea statului, nu înaintea ei. Instituțiile și companiile care dispar nu mai intră în cheltuielile anului viitor. Abia după aceea bugetul se finalizează și intră în dezbaterea Parlamentului. Termenul de adoptare rămâne finalul acestui an, cel mai probabil până pe 15 decembrie. Angajamentul PSD rămâne: în 2027, taxele pentru români și pentru companiile românești nu cresc’, se susține în comunicat.