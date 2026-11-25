Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că nu intenționează să demisioneze din funcție, după adoptarea în Camera Deputaților a unei moțiuni simple împotriva sa.

‘Aș vrea să îi întreb pe cei de la USR, întrebarea este una simplă: Acum este bun votul de la AUR? Nu mai mergeți la Bruxelles să vă văitați că AUR votează în Parlament alături de dumneavoastră? (… ) Cu toate că moțiunea trecut, nu-mi voi da demisia din funcția de ministru al Sănătății, pentru că nu pot da curs unei moțiuni scrise de un urmărit penal care a lăsat românilor o datorie de un miliard de euro pentru vaccinuri cumpărate pentru patru generații și nu îmi pot da demisia după o moțiune scrisă de bufonii și circarii de la USR care doar cu asta se ocupă în Parlamentul României și care nu au făcut niciodată nimic pentru România’, a afirmat ministrul, la Parlament.

Întrebat dacă își reproșează ceva în legătură cu activitatea sa, Rogobete a admis că statisticile prezentate în comunicarea publică pot părea uneori lipsite de empatie, însă acestea au fost folosite de USR în scop ‘politic’.

‘Reproșul pe care unii îl pot aduce este că, poate, statisticile uneori par mai lipsite de empatie. Aceste statistici au fost utilizate de către cei de la USR, așa cum fac ei de obicei. Nu este prima dată, așa s-au înființat de la început pe drama și suferințele oamenilor’, a susținut ministrul Sănătății.

Pe de altă parte, Alexandru Rogobete a precizat că, pentru încheierea anului în condiții optime, Casa Națională de Asigurări de Sănătate mai are nevoie de aproximativ șase miliarde de lei, dintre care 4,2 miliarde de lei ar reprezenta sumele necesare pentru plata concediilor medicale restante.

‘Pentru închiderea anului în condiții optime la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru sistemul de sănătate mai avem nevoie de undeva la șase miliarde, dintre care 4,2, dacă nu greșesc, sunt sume pentru concedii medicale, care nu au mai fost plătite de către fosta conducere a CNAS și fostul Guvern’, a afirmat ministrul.

Moțiunea simplă ‘Un pacient nu poate înghiți un tabel. Un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic!’ a fost depusă săptămâna trecută la Camera Deputaților de parlamentarii USR și PNL. Semnatarii susțin că Rogobete este mai preocupat de propria imagine, de fotografii și clipuri video, decât de gestionarea problemelor din sistemul sanitar, precum criza medicamentelor esențiale pentru pacienții oncologici și cei cu tulburări psihice.