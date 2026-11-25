România trebuie să-și schimbe modelul de dezvoltare economică înainte de a fi prea târziu și să intre într-o nouă etapă a apartenenței sale la Uniunea Europeană, în condițiile în care avantajele de care a beneficiat în ultimii 20 de ani se apropie de limitele lor, a declarat, marți, fostul premier italian Enrico Letta, președintele Institutului Jacques Delors.

‘Mesajul este că, după 20 de ani în care România a avut acest model, trebuie să luăm în considerare faptul că acest model probabil a ajuns la final. Avantajul noului venit a fost, timp de 20 de ani, un avantaj fantastic pentru România, dar este nevoie să intrăm într-o nouă etapă a apartenenței României la Uniunea Europeană, așa cum au făcut și alții. Aș dori să subliniez, de exemplu, succesul unei țări precum Polonia. Astăzi, Polonia este una dintre țările lider din Europa datorită acestei schimbări. Polonia și-a schimbat abordarea și a făcut-o într-un mod foarte constructiv. (…) Știu foarte bine că este întotdeauna foarte complicat să te gândești: schimb un model, acest model a funcționat, de ce trebuie să-l schimb? Esențial este să înțelegeți că trebuie să schimbați modelul înainte de a fi prea târziu. Înainte de a fi prea târziu. Și acesta este mesajul pe care aș dori să vi-l transmit’, a afirmat Letta, la evenimentul de lansare a raportului ‘Assessing Romania’s Competitiveness: a 2027-2035 Strategic Outlook’, găzduit de Banca Națională a României.

Fostul premier italian a atras atenția asupra necesității unor investiții în educație, cercetare și dezvoltarea competențelor.

‘Poate fi prea târziu foarte curând. Și, dacă este prea târziu, atunci este mai complicat să te adaptezi și să faci schimbări. Este absolut fundamental să avem în vedere că viitorul unei țări importante precum România în Europa este un viitor în care trebuie să-și adapteze modelul și să fie mai ambițioasă, pornind de la marile atuuri pe care le are România. România este, în mod tradițional, o țară importantă în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM), în ceea ce privește capacitatea de inovare. Există mult talent în istoria României și există mult talent și astăzi. Este imposibil ca România să rămână mereu pe ultimele poziții în clasamentele privind educația, cercetarea și competențele. Este absolut fundamental să schimbăm această abordare. Altfel, va fi imposibil să schimbăm modelul’, a susținut acesta.

Enrico Letta consideră că România poate juca un rol de lider în Europa în următorii ani.

‘România este o țară importantă a Uniunii Europene. România este o țară de care Europa are nevoie. România demonstrează capacitate de leadership în Europa. Avem nevoie de o Uniune Europeană mai extinsă, mai mare, în care diferitele roluri de lider să poată fi exercitate cu înțelepciune și cu multă implicare. Și sunt sigur, vă prezint chiar de la început concluzia discursului meu, sunt sigur că următorii ani vor fi anii leadershipului românesc în Europa’, a afirmat președintele Institutului Jacques Delors.

În opinia sa, încheierea războiului din Ucraina ar putea crea oportunități extraordinare de investiții în regiunea Mării Negre.

‘Următorii cinci ani vor fi anii în care cred, sper, că pacea va veni în această parte a Europei. Pacea va veni odată cu încetarea războiului. Și, dacă va veni pacea, va exista un moment excepțional, un impuls extraordinar pentru această parte a Europei, un impuls extraordinar pentru zona Mării Negre, un impuls extraordinar în ceea ce privește investițiile. Pentru că este clar că reconstrucția Ucrainei va fi un subiect major. Și va fi un subiect pentru următoarele decenii. Iar acest proces poate fi condus de Europa de Sud-Est, dacă Europa de Sud-Est dorește și dacă România dorește să-și asume acest rol de lider’, a explicat Letta.

Acesta a pledat, în context, pentru o cooperare mai strânsă între țările din Europa de Sud-Est.

‘Când vin în această parte a Europei, văd întotdeauna țări care încearcă să aibă o relație bilaterală cu Bruxelles, cu Berlin sau cu Paris, fără să discute între ele. Aceasta este o mare greșeală. O mare greșeală. Această regiune va avea succes numai dacă va începe să lucreze împreună. Vă spun că acest lucru se întâmplă în diferite părți ale Europei’, a arătat fostul premier italian.

Totodată, Enrico Letta a evidențiat potențialul diasporei românești și necesitatea creării condițiilor pentru revenirea tinerilor în țară.

‘Unul dintre marile atuuri ale României este diaspora. Câți români, români de succes, se află în afara României! Și este clar că, fără ca acești oameni să aducă talent, bani, inițiative și implicare aici, în România, ar fi foarte dificil să aveți succes. Pentru că există o altă Românie în afara României. Și sunt martor la acest lucru. Trăiesc între Franța, Spania și Italia. Câți români talentați văd acolo! Fantastic. Lucrez cu mulți dintre ei. (…) Exodul creierelor de care suferă Italia este atât de mare. Tineri, oameni talentați. Cred că una dintre principalele misiuni ale generației noastre de lideri este să creăm condițiile pentru ca tinerii să nu plece din țările noastre, să creăm condițiile pentru ca tinerii să se întoarcă’, a afirmat acesta.

În ceea ce privește competitivitatea europeană, fostul premier italian a atras atenția asupra fragmentării piețelor de energie și a celor financiare.

‘Costul energiei este ridicat nu din cauza Europei, ci din cauza lipsei Europei. Suntem 27 de piețe. Suntem prea mici. Nu avem interconexiuni, iar costul energiei crește. Același lucru este valabil pentru conectivitate și pentru piețele financiare. De ce suntem atât de mult în urma Statelor Unite în ceea ce privește piețele financiare?’, a punctat Letta.

Acesta a evidențiat diferențele dintre Europa și Statele Unite ale Americii în ceea ce privește capitalizarea bursieră.

‘În economia reală, noi, europenii, și americanii jucăm în același campionat. Europa reprezintă 17% din PIB-ul mondial. (…) Statele Unite reprezintă 25% din PIB-ul mondial. 17%, 25%, jucăm în același campionat. Dar, când vine vorba despre finanțe, procentul nostru de 17% devine 11% din capitalizarea bursieră mondială. (…) Și 11% fragmentat în 27 de piețe. Iar procentul de 25% al Statelor Unite, pentru că Statele Unite au o singură piață financiară, devine 60% din capitalizarea bursieră mondială. Și vă pot spune că 11% și 60% nu înseamnă același campionat. Este un campionat total diferit. Și acest lucru face diferența’, a explicat președintele Institutului Jacques Delors.

În opinia sa, integrarea piețelor financiare europene este esențială inclusiv pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

‘Inteligența artificială este prima mare transformare tehnologică determinată de capitalul privat, nu de banii publici. Acest lucru este relevant, pentru că eram obișnuiți cu mari transformări tehnologice determinate de banii publici. (…) Astăzi știm că inteligența artificială este un domeniu în care capitalul privat este fundamental’, a susținut Letta.

Fostul premier italian a apreciat că extinderea Uniunii Europene va reprezenta un avantaj important pentru România.

‘Europa va fi diferită în 2035. Europa va fi mai mare, iar România se va afla în centrul acestei extinderi și poate juca un rol fundamental. Extinderea va fi un mare avantaj pentru România, deoarece extinderea va avea loc în această parte a Europei. (…) Dar România trebuie să aleagă să-și asume acest rol de lider. Și de aceea acest exercițiu este unul menit să stimuleze dezbaterea și în România și să le spună clar opiniei publice din România, factorilor de decizie, politicienilor, oamenilor de afaceri: trebuie să abordați această dezbatere. Este dezbaterea voastră acum. Nu mai este doar o dezbatere despre ce ne va da Bruxelles-ul. Dezbaterea este cu totul diferită. Suntem capabili să ne asumăm acest rol de lider? Vrem să ne asumăm acest rol de lider? Este posibil să facem acest lucru?’, a mai transmis Enrico Letta.

Fostul premier italian a evocat, în încheierea discursului său, aprecierile tatălui său, matematician, la adresa școlii românești de matematică, subliniind potențialul de care dispune România.

‘I-am povestit întotdeauna bunului meu prieten, guvernatorul, despre tatăl meu. Tatăl meu, un matematician în vârstă, din păcate bolnav în prezent, un bun matematician în Italia, îmi spunea întotdeauna că cea mai bună școală de matematicieni din Europa este școala românească. În secolul al XX-lea, îmi spunea el, fără nicio îndoială, cea mai bună și cea mai creativă școală de matematicieni din Europa. Știm foarte bine că acolo este viitorul. Și știm foarte bine că România are mult potențial. Așadar, sunt aici doar pentru a vă spune că suntem în această bătălie. Este o bătălie, dar este un mare pariu. Și acest mare pariu poate fi câștigat’, a conchis Enrico Letta.

Raportul ‘Assessing Romania’s Competitiveness: a 2027-2035 Strategic Outlook’, realizat de Institutul Jacques Delors și HorizonX, sub coordonarea fostului prim-ministru italian Enrico Letta, la inițiativa Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation), a fost prezentat marți, în cadrul unui eveniment găzduit de Banca Națională a României.