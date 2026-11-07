SUA: Rata șomajului a scăzut la 4,1% în octombrie

Economia americană a majorat neașteptat numărul locurilor de muncă create în octombrie, în timp ce rata șomajului a scăzut la 4,1%, reducând șansele unei noi majorări a dobânzii de către Rezerva Federală a SUA (Fed), transmit AP și Reuters.

Departamentul Muncii a informat vineri că luna trecută numărul locurilor de muncă create de către angajatorii americani a crescut cu 165.000, în timp ce datele pentru septembrie au fost revizuite în sus, indicând 60.000 slujbe înființate.

Economiștii se așteptau la 40.000 de noi locuri de muncă în octombrie, după creșterea de 29.000 raportată inițial în septembrie. Aceștia au avertizat că efectele conflictului Iran, inclusiv prețurile ridicate la energiei și perturbările din lanțurile de aprovizionare, vor afecta piața muncii în 2026 și 2027.

Săptămâna trecută, Fed a menținut dobânda de referință la un interval cuprins între 3,75% – 4%, iar economiștii se așteaptă la o majorare în decembrie. Datele privind inflația, care vor fi publicate săptămâna viitoare, vor oferi mai multe indicii privind politica monetară la începutul lui 2027.

În pofida rezilienței pieței muncii, numărul locurilor de muncă nu ține pasul cu avansul economiei SUA, care s-a situat la 3,4% în trimestrul trei din 2026, în urma cheltuielilor solide de consum și a investițiilor masive în AI.

Câștigurile medii au crescut în ritm anual cu doar 3% în octombrie.

Prețurile de consum în Statele Unite au continuat să crească în septembrie, când au înregistrat un avans de 3,7% față de luna septembrie a anului trecut. În ritm anual, prețurile la energie au crescut cu peste 20% în SUA și chiar cu aproape 75% în cazul combustibililor, din cauza războiului declanșat de Israel și Statele Unite împotriva Iranului și a consecințelor acestuia asupra producției de energie și comerțului global, în special din cauza închiderii prelungite a Strâmtorii Ormuz, prin care trec 20% din livrările mondiale de hidrocarburi.