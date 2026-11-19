Constructorul auto american Ford Motor a început producţia de celule pentru baterii destinate noii generaţii de vehicule electrice, utilizând tehnologie licenţiată de la grupul chinez CATL. Proiectul, dezvoltat în Statele Unite, a provocat controverse politice din cauza legăturilor cu China, într-un moment de intensificare a tensiunilor comerciale şi geopolitice, relatează CNBC.

Ford a anunţat miercuri că producţia la fabrica din Marshall, statul Michigan, în care a investit trei miliarde de dolari, a început luna trecută, iar primele celule au fost deja expediate. Unitatea se află la aproximativ 160 de kilometri vest de Detroit.

Bateriile vor fi utilizate iniţial pentru prototipurile camionetei electrice de mici dimensiuni Fathom, model pe care directorul general Jim Farley îl prezintă drept un concurent pentru vehiculele Tesla şi pentru automobilele electrice produse în China.

Demararea producţiei reprezintă o etapă importantă în strategia Ford de a reduce costurile vehiculelor electrice prin utilizarea bateriilor cu litiu-fier-fosfat (LFP). Tehnologia a fost dezvoltată iniţial în Statele Unite, dar a fost comercializată şi perfecţionată pe scară largă în China.

Fabrica, cu o suprafaţă de aproximativ 186.000 de metri pătraţi, a atras critici din partea unor congresmeni americani şi a secretarului Transporturilor, Sean Duffy, care au exprimat îngrijorări privind colaborarea Ford cu CATL, unul dintre cei mai mari producători mondiali de baterii.

Alan Clarke, vicepreşedinte Ford responsabil de proiectele de dezvoltare avansată, a declarat că licenţierea tehnologiei chineze permite companiei să introducă mai rapid în producţia americană baterii cu costuri reduse.

”Dacă vrem să producem vehicule electrice accesibile în Statele Unite, trebuie să facem acest lucru cât mai repede posibil”, a declarat Clarke, în timpul unei vizite la fabrică.

El a explicat că experienţa CATL în producţia de baterii LFP oferă Ford posibilitatea de a învăţa şi de a dezvolta propriile capacităţi industriale.

Colaborarea are loc într-o perioadă în care autorităţile americane examinează tot mai atent relaţiile tehnologice dintre companiile americane şi cele chineze. Preşedintele Donald Trump participă săptămâna aceasta la reuniunea APEC din China, unde se întâlneşte cu preşedintele chinez Xi Jinping şi cu liderul rus Vladimir Putin.

În septembrie, Sean Duffy i-a transmis lui Jim Farley o scrisoare în care îşi exprima ”profunda îngrijorare” faţă de legăturile Ford cu firme chineze, considerând că acestea ar putea afecta atât constructorul american, cât şi industria auto din Statele Unite.

A doua zi, Casa Albă a transmis însă un mesaj favorabil companiei, apreciind contribuţia Ford la crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea producţiei industriale americane.

Ford, unul dintre cei mai importanţi producători de automobile din Statele Unite, a subliniat în repetate rânduri investiţiile sale în fabricile şi angajaţii americani, în contextul politicilor promovate atât de administraţia Biden, cât şi de administraţia Trump pentru stimularea producţiei interne.

Fabrica din Marshall ar urma să atingă o capacitate de aproximativ 40 de celule de baterie pe minut, echivalentul unei producţii anuale de 20 de gigawaţi-oră, destinate vehiculelor electrice şi sistemelor de stocare a energiei.

Capacitatea este însă la jumătatea nivelului prevăzut iniţial, de până la 40 de gigawaţi-oră anual, după ce Ford şi alţi constructori auto şi-au redus planurile de investiţii în vehicule electrice, pe fondul încetinirii cererii.

Compania estimează că ritmul de producţie va contribui la diminuarea costurilor bateriilor, iar fabrica dispune de spaţiu pentru o eventuală extindere a capacităţii.

Deşi unitatea este puternic automatizată, Ford se află încă în etapa de certificare a proceselor industriale. Producţia urmează să crească în cursul anului 2027, înaintea lansării comerciale a camionetei electrice Fathom, programată pentru trimestrul al patrulea al anului viitor.