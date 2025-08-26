SUA: Trump anunță noi măsuri pentru întărirea securității la Washington

Președintele american Donald Trump a anunțat luni noi măsuri de consolidare a securității la Washington, în contextul în care membrii Gărzii Naționale au început să poarte arme pe străzile capitalei SUA, relatează AFP.

Pe 11 august, președintele american a plasat forțele de menținerea a ordinii din Washington sub autoritatea administrației sale și a desfășurat membri ai Gărzii Naționale, o forță de rezervă a forțelor armate ale SUA.

El a susținut că Washingtonul este ‘copleșit de bande violente’ și că dorește să îl ‘curețe’.

Luni, președintele republican i-a cerut secretarului Apărării, Pete Hegseth, să creeze o unitate specializată în cadrul Gărzii Naționale ‘însărcinată cu asigurarea ordinii și securității în capitala națiunii’.

De asemenea, el a anunțat recrutarea de ofițeri de poliție și procurori suplimentari la Washington.

Într-un al doilea ordin executiv, Trump a atacat sistemul de eliberare fără cauțiune, care este comun în Washington.

Acest sistem le permite persoanelor arestate de poliție să fie eliberate în așteptarea procesului fără a fi nevoie să plătească o cauțiune, așa cum este necesar în majoritatea statelor americane.

Președintele a cerut astfel autorităților să se asigure că persoanele arestate în capitală sunt reținute ‘cât mai mult posibil’ și să le urmărească penal la nivel federal.

Aceste măsuri vor garanta că ‘infractorii, care reprezintă o amenințare la adresa securității, nu sunt eliberați înainte de un proces’, a scris Donald Trump.

Cu o zi înainte, trupele Gărzii Naționale începuseră să poarte arme în capitală.

Totuși, ele sunt autorizate să folosească forța doar ‘ca ultimă soluție’, a precizat armata.

Cei peste 2.200 de soldați ai Gărzii Naționale desfășurați în capitală provin în principal din Washington, precum și din state republicane precum Virginia de Vest, Carolina de Sud, Ohio, Mississippi, Louisiana și Tennessee.

Primarul democrat al Washingtonului, Muriel Bowser, a negat că ar exista o explozie de violență pe străzile orașului, spunând că aceasta este ‘la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani’.

James Comer, un proeminent congresman republican, a anunțat luni lansarea de către comisia din Camera Reprezentanților pe care o conduce a unei anchete cu privire la acuzațiile de manipulare a statisticilor criminalității din Washington.

El susține că un avertizor de integritate cu ‘cunoștințe directe’ despre fapte a declarat comisiei că înalți oficiali ai poliției din Washington ‘manipulează grosolan’ cifrele criminalității din oraș.