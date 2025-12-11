SUA: Trump lansează o schemă de vize Gold Card de un milion de euro

Administrația președintelui american Donald Trump a lansat miercuri un Trump Gold Card, care le oferă solicitanților străini bogați dreptul de a locui în Statele Unite în schimbul unei plăți de un milion de dolari, relatează dpa.

Trump dezvăluise inițial planul cu câteva luni în urmă.

Programul este prezentat de administrația Trump ca o modalitate de a atrage lucrători înalt calificați și verificați în prealabil pentru companiile americane.

Trump a promis venituri semnificative pentru bugetul federal. Conform datelor anterioare de la Departamentul Comerțului, se așteaptă ca Gold Card să genereze peste 100 de miliarde de dolari, în timp ce un program ‘Platinum’ și mai scump ar putea aduce aproximativ 1.000 de miliarde de dolari.

Administrația nu a precizat în ce perioadă ar putea fi colectate aceste sume.

Cardul de culoare aurie prezintă o imagine a președintelui lângă Statuia Libertății.

Site-ul aplicației face referire la o listă de așteptare pentru un Trump Platinum Card. Solicitanții bogați care plătesc cinci milioane de dolari pentru acest card vor avea voie să petreacă până la 270 de zile pe an în SUA fără a plăti impozite americane pe veniturile obținute în străinătate.

Trump a scris pe platforma Truth Social: ‘ATAT DE EMOȚIONANT! Marile noastre companii americane își pot păstra în sfârșit talentul neprețuit.’

Contra unei taxe de două milioane de dolari, companiile vor putea achiziționa un permis de ședere pentru un angajat ‘într-un timp record’, după care persoana respectivă trebuie să treacă o verificare de securitate.

Guvernul spune că deținătorii de carduri ar putea fi eligibili pentru cetățenie după câțiva ani.

Oficialii spun că sistemul este similar cu binecunoscutul program Green Card, care le permite străinilor să locuiască și să lucreze permanent în SUA.

Ca exemplu al modului în care ar putea fi utilizat Gold Card, administrația a spus că firmele ar putea păstra studenții străini după absolvire, în loc să le ceară să se întoarcă acasă.