SUA vor acţiuni mai rapide pentru reducerea dependenţei de China în domeniul mineralelor rare

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, le va cere statelor din Grupul celor şapte şi altor parteneri să accelereze eforturile de reducere a dependenţei de China pentru mineralele critice, în cadrul unei reuniuni pe care o va găzdui luni, au declarat oficiali americani de rang înalt, citaţi de Reuters.

Întâlnirea, care a debutat cu o cină duminică seara, va reuni miniştri de Finanţe sau membri ai cabinetelor din ţările G7, alături de reprezentanţi ai Uniunii Europene, Australiei, Indiei, Coreei de Sud şi Mexicului. Grupul reunit reprezintă aproximativ 60% din cererea globală de minerale critice.

”Urgenţa este tema zilei. Este o misiune foarte amplă, cu multe dimensiuni şi multe ţări implicate, iar ceea ce trebuie să facem este să ne mişcăm mult mai rapid”, a declarat un oficial american.

Bessent a declarat vineri pentru Reuters că insistă asupra organizării unei reuniuni dedicate acestui subiect încă de la summitul liderilor G7 desfăşurat în Canada, în luna iunie, unde a susţinut o prezentare privind pământurile rare în faţa şefilor de stat şi de guvern din Statele Unite, Marea Britanie, Japonia, Canada, Germania, Franţa, Italia şi Uniunea Europeană. Deşi la acel summit a fost agreat un plan de acţiune pentru securizarea lanţurilor de aprovizionare şi susţinerea economiilor, oficialii americani au devenit nemulţumiţi de lipsa de urgenţă în implementare.

Cu excepţia Japoniei, care a reacţionat după ce China a întrerupt brusc livrările de minerale critice în 2010, statele G7 rămân puternic dependente de importurile din China, ţară care a ameninţat în repetate rânduri cu impunerea unor controale stricte la export.

China domină lanţul global al mineralelor critice, rafinând între 47% şi 87% din cupru, litiu, cobalt, grafit şi pământuri rare, potrivit International Energy Agency. Aceste materiale sunt esenţiale pentru tehnologii de apărare, semiconductori, componente pentru energie regenerabilă, baterii şi procese industriale de rafinare.

După reuniune, Statele Unite ar urma să emită o declaraţie, însă nu este aşteptată adoptarea unor măsuri comune concrete.

SUA cer aliaţilor să le urmeze exemplul

”Statele Unite sunt în postura de a convoca partenerii, de a demonstra leadership şi de a împărtăşi viziunea noastră pentru paşii următori. Suntem pregătiţi să acţionăm alături de cei care simt acelaşi nivel de urgenţă.”, a declarat oficialul.

Administraţia Trump încearcă să stimuleze producţia internă şi să reducă dependenţa de China prin acorduri cu Australia, Ucraina şi alţi producători. În octombrie, SUA au semnat un acord cu Australia pentru contracararea dominaţiei Chinei în domeniul mineralelor critice, acord ce include un portofoliu de proiecte în valoare de 8,5 miliarde de dolari şi se bazează pe viitoarea rezervă strategică australiană de metale precum pământurile rare şi litiul.

Autorităţile australiene au anunţat ulterior interes din partea Europei, Japoniei, Coreei de Sud şi Singapore.

Reuniunea de luni are loc la câteva zile după apariţia unor informaţii potrivit cărora China ar fi început să restricţioneze exporturile de pământuri rare şi magneţi puternici către companii japoneze şi să interzică livrările de produse cu dublă utilizare către armata Japoniei.

Oficialii americani au precizat însă că întâlnirea a fost planificată cu mult înainte de aceste măsuri şi că Beijingul continuă, deocamdată, să îşi respecte angajamentele privind livrările de minerale critice către firmele americane.