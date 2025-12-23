Subvenția alocată partidelor politice scade cu 10% în 2026

Subvenția alocată partidelor politice se diminuează cu 10% în 2026, față de nivelul acordat în anul 2025, potrivit ‘Ordonanței trenuleț‘ publicată luni seara de Ministerul Finanțelor.

‘În anul 2026, subvenția alocată partidelor politice se diminuează cu 10% față de nivelul acordat în anul 2025. La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, articolul LXIV din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, se abrogă’, se arată în proiectul de OUG.

Potrivit Notei de fundamentare care însoțește documentul, suma alocată anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel puțin 0,01% și de cel mult 0,04% din Produsul Intern Brut.

În anul 2025, în bugetul Autorității Electorale Permanente sunt prevăzute fonduri în sumă de 232 milioane lei.

‘Potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, suma alocată anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel puțin 0,01% și de cel mult 0,04% din Produsul Intern Brut. În anul 2025, în bugetul Autorității Electorale Permanente sunt prevăzute fonduri în sumă de 232 milioane lei. Prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, la art. LXIV se reglementează că în anul 2026 subvenția acordată partidelor politice se diminuează cu 40% față de execuția anului 2024. Pentru a se evita paralelismul legislativ, este necesară eliminarea acestei prevederi’, explică inițiatorii proiectului.

De asemenea, anul viitor, suma forfetară care se acordă din bugetul Camerei Deputaților și, respectiv, al Senatului, pentru cheltuieli de organizare și funcționare a birourilor parlamentare se diminuează cu 10% comparativ cu nivelul acordat în luna noiembrie 2025.

În baza prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, senatorii și deputații beneficiază pentru cheltuieli de organizare și funcționare a birourilor parlamentare de o sumă forfetară de cel puțin 1,5 indemnizații brute lunare, se menționează în Nota de fundamentare.

‘Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2026, suma forfetară care se acordă din bugetul Camerei Deputaților și, respectiv, al Senatului, pentru cheltuieli de organizare și funcționare a birourilor parlamentare se diminuează cu 10% comparativ cu nivelul acordat în luna noiembrie 2025’, prevede proiectul ordonanței-trenuleț.

Tot cu 10% se diminuează în 2026 și sumele destinate sprijinirii organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale raportat la nivelul acordat anul acesta.

‘Potrivit art. XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009, sumele pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și pentru finanțarea de proiecte și programe interetnice și de combatere a intoleranței sunt prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare și utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În anul 2025, în bugetul Secretariatului General al Guvernului sunt cuprinse fonduri cu această destinație în sumă de 270,3 milioane lei’, conform Notei de fundamentare.