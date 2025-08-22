Suedia a optat pentru mini-reactoare pentru prima sa expansiune nucleară din ultimii 50 de ani

Suedia a anunțat joi că a optat pentru mici reactoare nucleare modulare (SMR) pentru prima sa expansiune nucleară din ultima jumătate de secol, informează AFP.

Guvernul suedez a declarat că reactoarele vor fi construite la centrala Ringhals din sud-vestul Suediei și vor furniza o producție de energie echivalentă cu două mari reactoare, adică circa 1500 MW.

‘Pentru prima dată în ultimii 50 de ani, o nouă centrală nucleară va fi construită în Suedia’, a declarat prim-ministrul Ulf Kristersson în cadrul unei conferințe de presă.

Compania publică Vattenfall a anunțat că este în negocieri cu grupul britanic Rolls-Royce și cu grupul american GE Vernova pentru selecționarea furnizorului.

Vattenfall a examinat de peste un an condițiile de construcție fie de SMR, fie de reactoare la scară mare, înainte de a-și anunța alegerea joi.

Costul proiectului, care vizează construcția de noi reactoare până în 2035, este ‘încă o problemă de negociere’, a declarat directoarea generală a companiei, Anna Borg.

Această țară scandinavă a votat în timpul unui referendum non-constrângător în 1980 în favoarea eliminării progresive a energiei nucleare și de atunci a închis șase dintre cele 12 reactoare învechite ale sale.

Însă o majoritate politică există acum în favoarea expansiunii energiei nucleare. Cele șase reactoare active produc în prezent circa 30% din electricitatea utilizată în Suedia.

SMR sunt reactoare avansate cu o capacitate de putere între 300 și 500 de megawați de electricitate pe unitate. Ele sunt relativ simplu de construit, ceea ce le face mai abordabile decât reactoarele de mare putere.

Greenpeace a criticat planul guvernului de dreapta ca fiind vag, citând absența unui buget, a unui calendar și unui permis de construcție.

‘Noua energie nucleară va necesita unele dintre cele mai mari subvenții din istoria Suedia, va crește emisiile și va întârzia electrificarea industriei’, a declarat Greenpeace într-un comunicat.

‘În alți termeni, va fi mai scump, mai lent și mai rău pentru climă decât dacă am investi în energiile regenerabile în loc de energia nucleară’, mai afirmă ONG-ul de apărare a mediului.