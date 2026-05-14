Suedia va aloca 1,6 miliarde euro pentru noi măsuri împotriva crizei energetice

Guvernul suedez a prezentat miercuri un pachet de măsuri de 17,5 miliarde coroane (circa 1,6 miliarde euro) pentru a combate criza energetică provocată de conflictul din Orientul Mijlociu și de blocarea Strâmtorii Ormuz, relatează agenția EFE.

Circa jumătate din sumă va fi destinată reducerii temporare a prețului benzinei și motorinei, de la 1 iulie la 30 noiembrie, cu 3 coroane suedeze (0,28 euro) pe litru; aceasta în plus față de ieftinirea transportului public și scăderea prețului electricității.

Restul pachetului va fi destinat unor măsuri ce vor fi prezentate ulterior, a informat Guvernul.

”Este vorba despre cea mai gravă criză energetică globală pe care am văzut-o. Suntem alături de gospodării ieri, azi și mâine”, a spus, la o conferință de presă, ministra Energiei, Ebba Busch.

Măsurile vor fi incluse ca o modificare a bugetului și Guvernul suedez de dreapta intenționează să fie aprobate înainte de vară în Parlament, unde dispune de majoritate ca urmare a acordului cu partidul de extremă dreapta Democrații Suediei.

Suedia a anunțat la finalul lunii aprilie că a emis o alertă din cauza riscului de penurie de combustibil pentru aviație, bazându-se pe o analiză a Agenției Energiei, însă nu consideră că ar exista risc de raționalizare pe termen scurt.

Guvernul suedez a avertizat, de asemenea, anterior, că nu exclude măsuri pentru reducerea consumului energetic sau raționalizarea combustibililor, dacă se va prelungi războiul din Iran, dar a exclus un astfel de scenariu pe termen scurt.