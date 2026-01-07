Suveranitatea economică a Europei este ‘amenințată’ fără un euro digital, avertizează guvernatorul Băncii Franței

Suveranitatea economică pe care moneda euro o garantează Europei ar putea fi ‘amenințată’ dacă Europa nu adoptă un euro digital, a declarat marți guvernatorul Băncii Franței, Francois Villeroy de Galhau, transmite AFP.

‘Lansat în urmă cu mai bine de 25 de ani, euro reprezintă cel mai mare pas al Europei către suveranitate și un imens succes popular, susținut de 82% dintre cetățenii europeni. Însă astăzi, această realizare obținută cu greu ar putea fi amenințată dacă nu garantăm rolul esențial al monedei băncii centrale ‘suverane’ în lumea digitală’, a declarat guvernatorul Băncii Franței la o conferință organizată la Paris.

Eurosistemul a ‘luat deja măsuri pentru a oferi publicului larg un euro digital’, care își propune să ‘emite o ‘bancnotă digitală’ concepută pentru a transpune caracteristicile numerarului în lumea digitală, păstrând în același timp rolul de ancorare al monedei băncii centrale’, a afirmat Francois Villeroy de Galhau

Comisia Europeană a propus reglementarea monedei euro digitale în iunie 2023.

Potrivit lui Villeroy de Galhau, luna trecută, ‘Consiliul Uniunii Europene a susținut în unanimitate acest proiect și a convenit asupra unui euro digital autentic, care să acopere atât cazurile de utilizare online, cât și cele offline, care (…) ar oferi un grad ridicat de confidențialitate’.

Conform propunerilor Consiliului European, moneda euro digitală ar fi disponibilă online sau offline, ceea ce înseamnă că ar putea fi utilizată chiar și fără o conexiune la internet. Sunt prevăzute limite pentru cantitatea totală de euro digitali care pot fi deținuți în orice moment în conturi online și portofele digitale.

Textul definește, de asemenea, cadrul în care furnizorii de servicii de plată, adică băncile, vor fi compensați.

În timpul unei perioade de tranziție, de cel puțin cinci ani, comisioanele interbancare și comisioanele serviciilor comerciale vor fi plafonate la un nivel bazat pe comisioanele pentru metode de plată comparabile, adică 0,20% din valoarea tranzacției. După perioada de tranziție, plafoanele comisioanelor vor fi stabilite pe baza costurilor reale asociate cu euro digital.

‘După votul așteptat din Parlamentul European în luna mai, intenționăm să desfășurăm un proiect pilot începând cu 2027 și să lansăm, eventual, moneda euro digitală în 2029’, a adăugat guvernatorul Villeroy de Galhau.

În 2023, responsabili BCE au demarat faza de pregătire a proiectului euro digital, care urma să se întindă pe o perioadă de doi ani, sperând că Uniunea Europeană va adopta între timp regulile necesare pentru lansarea echivalentului digital al bancnotelor și monedelor euro. Însă guvernele naționale și Parlamentul European încă nu au ajuns la un acord.