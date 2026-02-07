Tarifele vamale au dus la scăderea exporturilor germane spre SUA

Exporturile Germaniei către Statele Unite au scăzut cu 9,3% în 2025 din cauza tarifelor vamale, în timp ce excedentul comercial înregistrat de Germania pe relația cu cea mai mare economie a lumii a coborât la cel mai scăzut nivel de după 2021, a anunțat vineri Oficiul Federal de Statistică (Destatis), transmite AFP.

Cu toate acestea, exporturile totale ale Germaniei au crescut ușor cu 1% pe ansamblul anului trecut, ajungând la 1.569,6 miliarde de euro, după doi ani de contracție, datorită comerțului mai intens cu Europa, care a compensat pentru scăderea livrărilor către Statele Unite precum și către China (-9,3%).

Deja slăbită de doi ani de recesiune, Germania era expusă în primăvara anului trecut, atunci când președintele SUA, Donald Trump, a lansat un val de tarife vamale care vizau atât aliații, cât și adversarii, culminând cu un acord încheiat în iulie, care impunea un tarif de bază de 15% la exporturile Uniunii Europene către Statele Unite.

Aceste schimbări au făcut ca în 2025, China să redevină cel mai mare partener comercial al Germaniei, recuperând de la Statele Unite o poziție pe care o pierduse în 2024 și revenind pe primul loc pe care îl deținuse, fără întrerupere, din 2016.

După un an 2025 dificil pentru industria sa, excedentul balanței comerciale a Germaniei s-a redus anul trecut cu aproximativ 40 de miliarde, ajungând la 202,8 miliarde de euro.

În luna decembrie 2025, exporturile germane au crescut cu 4% iar importurile s-au majorat cu 1,4% comparativ cu luna noiembrie 2025, conform datelor ajustate calendaristic și sezonier, a anunțat Destatis. Această cifră a depășit previziunile analiștilor consultați de Factset. De asemenea, spre deosebire de situația de pe întregul an 2025, exporturile germane către Statele Unite au crescut cu 8,9% în cursul lunii decembrie, iar cele către China cu 10,7%.

Un alt indicator important publicat vineri de Oficiul federal de statistică a fost producția industrială, care în luna decembrie a scăzut cu 1,9% față de luna precedentă, punând capăt unei serii de trei luni consecutive de creștere.

Cu toate acestea, ‘producția industrială afișează în continuare o dinamică trimestrială solidă (+0,9%), ceea ce sugerează o redresare în viitorul apropiat și o bază favorabilă pentru creștere în 2026’, comentează Sebastian Wanke, economist la banca publică KfW.