Tesla lansează în Europa noul Model Y Standard, o variantă mai accesibilă a SUV-ului său electric

Tesla a introdus vineri în Europa o versiune mai ieftină a celui mai vândut model al său, SUV-ul electric Model Y, într-o încercare de a stimula cererea pe o piaţă unde vânzările au scăzut semnificativ în ultimul an, transmite Reuters.

Noul Model Y Standard, anunţat la începutul săptămânii, este disponibil în Germania la preţul de 39.990 de euro (aproximativ 46.300 de dolari) – cu circa 5.000 de euro mai puţin decât cea mai ieftină versiune disponibilă anterior pe piaţa europeană.

Pentru a reduce costurile, Tesla a simplificat dotările: varianta Standard are mai puţine surse de iluminare interioară, un sistem audio cu mai puţini difuzoare, scaune acoperite cu material textil şi nu include funcţia Autosteer în pachetul standard.

”Este un preţ foarte competitiv. Maşina oferă o tehnologie bună şi un format potrivit pentru acest nivel de preţ, ceea ce îi va permite să concureze eficient cu rivalii de pe piaţă”, a declarat Christina Bu, secretar general al Asociaţiei Norvegiene pentru Vehicule Electrice.

Potrivit site-ului Tesla, noul Model Y Standard este vândut în Norvegia la 421.996 coroane (41.700 de dolari) şi în Suedia la 499.990 de coroane (52.500 de dolari). Lansarea comercială în Germania, Norvegia şi Suedia este programată pentru lunile noiembrie–decembrie.

Versiunea mai accesibilă a Model Y nu este însă disponibilă, deocamdată, în Irlanda şi Marea Britanie, unde vehiculele trebuie să fie cu volan pe partea dreaptă.

Decizia Tesla vine pe fondul unei cereri în scădere pentru vehiculele sale electrice în Europa, în ciuda actualizărilor recente ale gamei.

În mai multe ţări, înmatriculările au scăzut semnificativ faţă de anul trecut. Norvegia rămâne o excepţie, unde vânzările Model Y au crescut datorită stimulentelor guvernamentale generoase şi îmbunătăţirii livrărilor.

Noua versiune Standard va trebui însă să facă faţă unei concurenţe tot mai dure din partea producătorilor europeni şi chinezi, care oferă modele electrice mai mici la preţuri sub 35.000 de euro.