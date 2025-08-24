Tesla majorează cu 15.000 de dolari preţul celui mai scump model Cybertruck în SUA

Tesla a crescut preţul versiunii de top a pickup-ului electric Cybertruck cu 15.000 de dolari în Statele Unite, în pofida vânzărilor sub aşteptări şi a mai multor rechemări în service, transmite Reuters.

Varianta ”Cyberbeast” costă acum 114.990 de dolari şi include un nou ”Luxe Package”, care oferă funcţia Supervised Full Self-Driving şi acces gratuit la reţeaua de încărcare Supercharger. Preţurile celorlalte modele Cybertruck au rămas neschimbate.

Creşterea accentuată contrastează cu promisiunea iniţială a CEO-ului Elon Musk din 2019, care anunţa un preţ de pornire de aproximativ 40.000 de dolari.

La lansarea din 2023, Tesla a fixat însă baza la 60.990 de dolari, cu peste 50% mai mult decât estimarea iniţială.

Între timp, rivali precum Ford F-150 Lightning şi Chevrolet Silverado EV au menţinut oferte cu preţuri de intrare mai reduse, alimentând concurenţa.

Deşi Musk a declarat că Tesla are capacitatea de a produce anual peste 125.000 de unităţi Cybertruck, cu un potenţial de 250.000 în 2025, realitatea de până acum a fost sub aşteptări.

Rechemările şi problemele de calitate au afectat cererea, iar vânzările pickup-ului reprezintă doar o mică parte din livrările totale ale companiei.

Un recall din martie, care a vizat circa 46.000 de vehicule produse între noiembrie 2023 şi februarie 2025, sugerează că vânzările cumulative rămân cu mult sub capacitatea anuală anunţată.