Tinerii de sub 30 de ani reprezintă un sfert dintre utilizatorii XTB. ETF-uri și acțiunile tech, cele mai tranzacționate

Unul din patru utilizatori XTB are între 18 și 30 de ani (26%), iar peste 40% dintre cei din această categorie sunt deja activi în piață, potrivit datelor interne ale companiei de investiții pe bursele internaționale. Prima investiție a tinerilor este realizată, în medie, la aproximativ 71 de zile de la deschiderea contului, ceea ce arată că interesul pentru investiții se transformă, la un moment dat, în acțiuni concrete.

„Având în vedere că incertitudinea este numitorul comun al acestor vremuri, nu ar trebui să ne mire faptul că publicul tânăr caută repere financiare stabile și soluții pe care să se poată baza pe termen lung. Investițiile încep să fie privite ca o oportunitate, dar și ca parte dintr-un plan mai atent de administrare a banilor, construit gradual, cu mai multă prudență și cu obiective”, declară Irina Cristescu, General Manager XTB România.

Prin comparație, segmentul 31–45 de ani reprezintă aproximativ 49% din totalul utilizatorilor, iar prima investiție este realizată de reprezentanții acestuia, în medie, după aproape 77 de zile de la deschiderea contului. Categoria 46–60 de ani reprezintă aproape 20% din totalul utilizatorilor XTB și ajunge la prima investiție după circa 58 de zile, în timp ce investitorii de peste 60 de ani au o pondere de aproape 4%. Totuși, aceștia fac prima investiție cel mai rapid, media fiind de aproape 47 de zile de la deschiderea contului.

Cum își construiesc tinerii portofoliul?

În ceea ce privește preferințele investiționale, ETF-urile ocupă primele poziții în topul instrumentelor alese de utilizatorii cu vârste între 18 și 30 de ani. În topul preferințelor se regăsesc trei direcții: ETF-uri pe piața americană (în special pe S&P 500), ETF-uri globale, folosite pentru diversificare (precum EUNL.DE și VWCE.DE), dar și ETF-uri cu expunere mai concentrată pe tehnologie (precum SXRV.DE și QDVE.DE).

Interesul gravitează și în zona acțiunilor individuale, unde se remarcă NVIDIA și AMD, două companii americane din industria semiconductorilor, alături de Tesla, în continuare unul dintre cele mai cunoscute nume din sectorul auto electric.

În zona CFD-urilor, aurul se evidențiază drept unul dintre cele mai urmărite instrumente în rândul utilizatorilor XTB care fac parte din Gen Z. Alături de aur, se remarcă și US100, indicele care urmărește evoluția celor mai mari 100 de companii non-financiare din SUA, dar și EUR/USD, una dintre cele mai cunoscute perechi valutare la nivel global, care reflectă raportul dintre euro și dolarul american.