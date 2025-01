Tradiții simple cu efecte incredibile: Ritualurile de sărbătoare din Blue Zones și concluziile Proiectului Harta Longevității în România inițiat de Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

„Blue Zones” este o sintagmă care ne duce cu gândul la locuri de poveste unde oamenii par să fi descoperit izvorul tinereții. Totuși, astfel de regiuni – precum Sardinia (Italia), Okinawa (Japonia), Nicoya (Costa Rica), Ikaria (Grecia) sau Loma Linda (SUA) – nu ascund neapărat un elixir magic, ci pun în practică, zi de zi, obiceiuri ancestrale și un mod de viață așezat, care favorizează longevitatea. În unele dintre aceste zone, chiar și celebrarea Noului An devine o ocazie excelentă pentru a scoate în evidență valorile fundamentale ale comunității: solidaritatea, spiritul civic și bucuria de a împărtăși momente importante cu cei din jur.

În Sardinia, de pildă, mesele bogate de Anul Nou sunt pline de preparate tradiționale și vin de casă, dar bucuria se trăiește în principal prin prezența familiei. Acolo, sărbătorile nu se rezumă la festivități zgomotoase cu artificii, ci la întâlniri mai restrânse, unde bunicii, copiii și nepoții schimbă povești și își fac planuri legate de sezonul următor. Cei care au cercetat acest mod de viață spun că micile lucruri – de la rețetele pregătite lent, la discuțiile relaxate care trec peste miezul nopții – contribuie la coeziunea familială și, implicit, la un plus de sănătate mintală și fizică.

În Ikaria, o insulă grecească renumită pentru numărul mare de centenari, localnicii obișnuiesc să petreacă Anul Nou într-o atmosferă în care credința ortodoxă se îmbină cu tradițiile gastronomice. E cunoscut obiceiul de a pregăti prăjitura Vasilopita, cu o monedă ascunsă în interior, aducătoare de noroc și belșug pentru cel care o găsește. Însă poate mai important decât momentul tăierii desertului este felul în care familia se reunește și implică fiecare membru în a duce tradiția mai departe. Acest tip de coeziune, remarcat de cercetători, susține un nivel ridicat de satisfacție și un simț profund al identității locale.

Un alt exemplu interesant îl reprezintă comunitatea adventistă din Loma Linda, California. Aici, cei care țin la obiceiurile religioase consideră începutul unui nou an drept un prilej de reflecție și mulțumire pentru binecuvântările primite. Masa de Anul Nou se axează pe produse vegetale, iar multe familii recurg la mici rugăciuni de mulțumire și la discuții despre proiectele viitoare, în care cooperarea și grija față de semeni au un rol definitoriu. Accentul pe alimentație echilibrată, de tip vegetarian sau cu foarte puține produse de origine animală, se vede și în restul anului, iar rezultatul este o incidență mai scăzută a bolilor cronice și o speranță de viață peste medie.

Toate aceste exemple ilustrează perfect ideea că tradițiile de sărbătoare nu trebuie să fie spectaculoase sau costisitoare pentru a genera beneficii semnificative pentru sănătate și bunăstare. Ele reflectă, mai degrabă, un stil de viață în care comunitatea se sprijină reciproc, iar mesele festive sunt prilejuri de a sărbători viața simplă și plină de sens. În fond, dacă ne raportăm la datele științifice, longevitatea nu se sprijină pe artificii și festivități opulente, ci pe consecvența unor obiceiuri: alimentație cumpătată, relații sociale puternice, gândire pozitivă și mișcare moderată.

Cercetările întreprinse în România de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în cadrul Proiectului „Harta Longevității în România”, confirmă că și la nivel local există „insule” de vitalitate și îmbătrânire sănătoasă, unde oamenii respectă involuntar reguli asemănătoare cu cele din zonele albastre. Acestea sunt Pardoși, județul Buzău, Cireșu, județul Mehedinți, Murgești, județul Buzău, Seaca de Pădure, județul Dolj și Glăvile, județul Vâlcea. Asemenea unor localnici din Sardinia sau Okinawa, oamenii din zonele cu longevivi din României pun accent pe coeziunea familială, se bazează pe surse alimentare naturale și au o atitudine relaxată față de trecerea timpului.

Prin urmare, dacă ne inspirăm din aceste regiuni „privilegiate”, putem observa că începutul unui nou an poate deveni mai mult decât un motiv de petrecere nocturnă. E un moment care ne îndeamnă să reflectăm asupra relațiilor noastre, asupra modului în care ne bucurăm de hrană și asupra scopurilor pe care ni le propunem pentru următoarea etapă din viață. În definitiv, se pare că magia longevității nu stă în diete extreme sau în rețete complicate, ci în micile obiceiuri pe care le repetăm zi de zi, an de an, cu dragoste și responsabilitate față de noi și față de cei care ne înconjoară. Tradițiile de sărbătoare din zonele albastre pot fi un reper excelent, oferind inspirație pentru a ne transforma propriile sărbători de iarnă în momente de reală conexiune umană și de îmbunătățire a calității vieții.