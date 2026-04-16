Transelectrica gestionează 51,7 milioane de euro din PNRR pentru modernizarea Rețelei Electrice de Transport

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. gestionează o finanțare totală de 51,7 milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – componenta REPowerEU pentru implementarea a trei investiții esențiale pentru modernizarea, eficientizarea și digitalizarea Rețelei Electrice de Transport.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, transmis miercuri AGERPRES, un prim proiect se referă la instalarea de centrale fotovoltaice (CEF) și sisteme de stocare a energiei electrice destinate alimentării serviciilor interne din 29 de stații electrice de transformare, ce beneficiază de o finanțare de 29,557 milioane de euro prin componenta REPowerEU din PNRR.

‘Proiectul vizează montarea instalațiilor fotovoltaice și de stocare în 35% din totalul stațiilor electrice de transformare gestionate, cu o putere instalată totală de 11,25 MW pentru centralele fotovoltaice și o capacitate de stocare de 19,10 MWh (la o putere de 5 MW). În plus, aceste instalații au și rolul de a asigura funcționarea continuă și autonomă a celor 29 de stații în cazul unor situații neprevăzute de avarie sau de restaurare a sistemului’, menționează sursa citată.

În prezent, se desfășoară lucrări în 13 stații, iar restul de 16 stații se află în procesul de proiectare, iar în următoarea perioadă vor fi inițiate lucrările de execuție. De asemenea, s-au finalizat lucrările de montare a panourilor fotovoltaice în șase stații aparținând Sucursalei Teritoriale de Transport Craiova (cinci stații) și Sucursala Teritorială Bacău (1 stație), respectiv: Stația Electrică de Transformare 220/110/20 kV Târgu Jiu Nord, Stația Electrică de Transformare 220/110 kV Craiova Nord, Stația Electrică de Transformare 220/110 kV Ișalnița, Stația Electrică de Transformare 220/110/10/6 kV Turnu Severin Est, Stația Electrică de Transformare 220/110 kV Calafat, Stația Electrică de Transformare 220/110/20/6 kV FAI.

‘Prin utilizarea energiei solare și a soluțiilor de stocare, Transelectrica reduce dependența de energie achiziționată de pe piață și optimizează costurile operaționale. Centralele fotovoltaice și instalațiile de stocare din cele 29 de stații electrice de transformare vor duce la scăderea cu 50% a consumului acestora de energie electrică din rețea. Proiectul are un caracter inovator prin natura sa off-grid, sistemele fiind concepute exclusiv pentru autoconsum, fără injectare în rețeaua de energie electrică, cu respectarea regulilor de unbundling (conform Directivei 2019/944)’, se arată în comunicat.

Reprezentanții Transelectrica precizează că instalarea centralelor fotovoltaice și a sistemelor de stocare aduce beneficii semnificative pentru siguranța în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național (SEN). Astfel, asigură alimentarea serviciilor interne ale stațiilor (răcirea transformatoarelor, iluminat, sisteme HVAC), crește autonomia infrastructurii energetice, îmbunătățește siguranța în funcționare a SEN și RET, prin asigurarea condițiilor de funcționare autonomă în caz de avarii și în cazul eventualelor procese de restaurare, alimentarea fără întrerupere a serviciilor interne fiind vitală pentru reușita soluționării acestora.

Centralele fotovoltaice și instalațiile de stocare a energiei electrice se vor instala exclusiv pe teritoriul următoarelor stații electrice CNTEE Transelectrica SA: FAI, Gutinaș, Roman Nord, București Sud, Domnești, Fundeni, Ghizdaru, Gura Ialomiței, Pelicanu, Stâlpu, Târgoviște, Teleajen, Brazi Vest, Turnu Măgurele, Gădălin, Lacu Sărat, Constanța Nord, Tulcea Vest, Medgidia Sud, Isaccea, Craiova Nord, Târgu Jiu Nord, Ișalnița, Calafat, Turnu Severin Est, Bradu, Iernut, Paroșeni și Peștiș.

‘Energia produsă prin sistemele fotovoltaice va fi utilizată direct pentru consumul intern, iar surplusul va stocat în baterii și utilizat ulterior în același scop. Prin această investiție, Transelectrica își consolidează rolul în modernizarea infrastructurii energetice naționale și în integrarea soluțiilor sustenabile, contribuind activ la obiectivele României privind decarbonizarea și securitatea energetică. Implementarea proiectului continuă în ritm accelerat, cu rezultate vizibile deja în teren, unde infrastructura fotovoltaică este deja instalată, sau se află în diferite etape de execuție sau de proiectare’, notează compania.

Cel de-al doilea proiect este ‘Retehnologizarea SMART SA – filiala CNTEE Transelectrica SA’, care primește o finanțare de 13,79 milioane de euro pentru dotarea cu echipamente și utilaje de ultimă generație cu tehnologie curată, pentru asigurarea unor servicii de mentenanță la cele mai înalte standarde.

La momentul actual, investiția se află în etapa de monitorizare și centralizare a datelor, în vederea îndeplinirii țintei de reducere cu 50% a duratei medii a intervențiilor în rețea.

Cu o finanțare de 8,44 milioane de euro, filiala Teletrans a finalizat și operaționalizat, la sfârșitul lunii martie, un Centru de date modern, utilizat în prezent pentru consolidarea securității cibernetice a Rețelei Electrice de Transport.

Investiția vizează creșterea rezilienței rețelei electrice de transport și a SEN la atacurile cibernetice, prin modernizarea rețelei de comunicații (echipamente și software) și crearea unui Centru de date. În același timp, echipamentele achiziționate în cadrul proiectului vor duce la creșterea nivelului de disponibilitate tehnică a infrastructurii de fibră optică până la 99,5%, contribuind în mod direct la asigurarea stabilității și siguranței în funcționare a SEN.