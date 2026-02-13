Tranziția Bulgariei la euro a majorat ușor rata inflației în ianuarie

Introducerea euro în Bulgaria se desfășoară conform așteptărilor, tranziția are un efect limitat și temporar asupra prețurilor, majorând inflația lunară în ianuarie cu un nivele estimat de 0,3 – 0,4 puncte procentuale, a afirmat, la Sofia, Dimitar Radev, guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei (BNB), la un forum economic găzduit de revista The Economist, informează Novinite.

Oficialul s-a referit la datele preliminare ale Institutului Național de Statistică și ale Eurostat, care arată că luna trecută rata anuală a inflației în Bulgaria a ajuns la aproximativ 2,3%, un nivel în mare parte în concordanță cu tendințele din zona euro. Comparativ cu decembrie 2025, rata inflației în Bulgaria s-a situat la 0,7% în ianuarie.

El a subliniat că adoptarea euro nu este un scop în sine, ci mai degrabă un cadru care determină calitatea instituțiilor și face sustenabilitatea politicilor economice mai transparentă și mai responsabilă.

Radev a informat că 85% din bancnotele și monedele leva au fost retrase din circulație, fiind înlocuite cu peste șapte miliarde de euro.

Țările membre UE care nu au adoptat încă moneda unică sunt România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia și Danemarca.