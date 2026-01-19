Deprecated: Funcția WP_Dependencies->add_data() a fost apelată cu un argument care este considerat învechit începând cu versiunea 6.9.0. Comentariile condiționale IE sunt ignorate de toate navigatoarele acceptate. in /var/www/incomemagazine.ro/public/wp-includes/functions.php on line 6131
Actualitate

Trump afirmă că, neprimind Nobelul pentru Pace, ‘nu se mai simte obligat să se gândească doar la pace’

Posted on

Președintele american Donald Trump a declarat luni într-o scrisoare adresată prim-ministrului norvegian Jonas Gahr că, după ce Norvegia nu i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace, ‘nu mai simte obligația de a se gândi doar la pace’, informează EFE.

 

