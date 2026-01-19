Trump afirmă că, neprimind Nobelul pentru Pace, ‘nu se mai simte obligat să se gândească doar la pace’

Președintele american Donald Trump a declarat luni într-o scrisoare adresată prim-ministrului norvegian Jonas Gahr că, după ce Norvegia nu i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace, ‘nu mai simte obligația de a se gândi doar la pace’, informează EFE.
Președintele american Donald Trump a declarat luni într-o scrisoare adresată prim-ministrului norvegian Jonas Gahr că, după ce Norvegia nu i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace, ‘nu mai simte obligația de a se gândi doar la pace’, informează EFE.
Germania afirmă că țările europene pregătesc contramăsuri împotriva ‘șantajului’ președintelui Trump
Saks are nevoie de clienţi mai mulţi şi ”mai puţin bogaţi” pentru a supravieţui după faliment
TikTok înăspreşte măsurile pentru verificarea vârstei utilizatorilor în Europa
Elon Musk cere până la 134 de miliarde de dolari de la OpenAI şi Microsoft, susţinând că au obţinut ”câştiguri necuvenite” din contribuţiile sale timpurii
După Australia, tot mai multe ţări analizează interzicerea reţelelor sociale pentru copiii sub 16 ani
Cum funcționează mintea unui copil excepțional: Eduard Ștefan, finalist al campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, inclus în primul studiu neurocognitiv despre excelență din țara noastră
Uganda, o nouă destinație în colecția ta de „Monede și bancnote autentice din toată lumea”
Oxfam: Averea record a miliardarilor este o amenințare la adresa democrației
Anul 2026 va transfera costurile din piața asigurărilor auto către șoferi și service-uri
Chisăliță (AEI): Când vine gerul, România intră în modul de supraviețuire, nu în modul de eficiență
Vânzările de locuințe în România au avut cel mai slab rezultat din ultimii 6 ani, în T4 2025
Ministrul Energiei a convocat Comandamentul Energetic Național, în contextul temperaturilor scăzute
Pilonul 3 de pensii facultative a avut cel mai bun an în 2025
Cum echilibrăm soluțiile digitale cu eficiența suportului clasic
FT: UE pregăteşte taxe pentru SUA în valoare de 93 de miliarde de euro ca răspuns la ameninţarea lui Trump privind Groenlanda
Germania şi Uniunea Europeană au ajuns la un acord de principiu privind noua strategie pentru centrale electrice
Fondatorii startupurilor de inteligenţă artificială sunt tot mai tineri, pe măsură ce dezvoltarea industriei accelerează
Ultima mină de cărbune din Cehia se închide, marcând sfârşitul a peste 250 de ani de exploatare subterană
Negociatorul ucrainean afirmă că a avut discuții ‘substanțiale’ cu Statele Unite
Comisia Europeană: Acordul comercial UE-Mercosur deschide noi oportunități pentru fermierii români
AEI: Românii pot reduce cu până la 35% costurile la energie electrică prin schimbarea furnizorului