Trump amenință UE cu taxe vamale de 100% dacă taxează serviciile digitale ale companiilor americane

Președintele american Donald Trump a amenințat vineri că le va impune statelor Uniunii Europene taxe vamale de 100% dacă blocul comunitar implementează vreo taxă asupra serviciilor digitale furnizate de companiile din SUA, chiar cu prețul anulării înțelegerilor comerciale deja încheiate între SUA și UE, relatează agențiile internaționale de presă.

‘Numeroase țări europene discută despre aplicarea iminentă a unei taxe pe serviciile digitale împotriva companiilor americane (…) Orice țară care va impune o astfel de taxă va avea un răspuns imediat de 100% ca taxă vamală pe toate bunurile trimise către Statele Unite. Această taxă vamală va anula acordurile comerciale încheiate cu țara’ respectivă, a scris președintele american pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Avertismentul lui Trump vine a doua zi după ce statele Uniunii Europene au aprobat oficial un acord comercial negociat anul trecut cu SUA, care plafonează la 15% taxele vamale percepute de SUA asupra importurilor din țările blocului comunitar.