Trump anunță că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina nu este „oferta sa finală”

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală, afirmațiile sale având loc în contextul în care Ucraina și aliații săi europeni au subliniat că planul de pace propus de Trump poate fi o ‘bază’ pentru discuții, însă necesită ‘eforturi suplimentare’, relatează Reuters.

‘Războiul trebuie să se încheie într-un fel sau altul’, le-a declarat Trump jurnaliștilor sâmbătă.

Liderul de la Casa Albă a răspuns însă ‘nu’ atunci când a fost întrebat dacă aceasta este oferta sa finală.

Senatori americani, democrați și republicani, și-au exprimat ‘îngrijorările serioase cu privire la detaliile planului președintelui Donald Trump’ de a pune capăt războiului din Ucraina, într-un comunicat publicat sâmbătă, relatează AFP.

‘Nu vom obține o pace durabilă oferind concesie după concesie lui Putin și degradând fatal capacitatea Ucrainei de a se apăra. Istoria ne-a învățat că Putin înțelege doar forța și nu va respecta niciun acord decât dacă este garantat prin constrângere’, au scris trei aleși democrați, un senator independent și un senator republican.

‘Trebuie să ne consultăm îndeaproape cu partenerii noștri ucraineni și cu partenerii noștri NATO cu privire la calea de urmat. Ar trebui să exercităm o presiune reală asupra Rusiei pentru a veni la masa negocierilor’, se mai arată în comunicat.

Republicanul Roger Wicker, care prezidează Comitetul Forțelor Armate din Senat, a emis, la rândul său, o declarație separată vineri.

‘Acest așa-numit ‘plan de pace’ are probleme reale și sunt foarte sceptic în ceea ce privește capacitatea sa de a instaura pacea. Ucraina nu ar trebui să fie forțată să cedeze teritorii unuia dintre cei mai notorii criminali de război din lume, Vladimir Putin’, a declarat senatorul, adăugând: ‘Dimensiunea și dispunerea forțelor armate ale Ucrainei reprezintă o alegere suverană a guvernului și a poporului său’.