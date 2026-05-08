Trump spune că oferă UE termen până pe 4 iulie pentru a aplica acordul comercial cu Statele Unite

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că oferă Uniunii Europene termen până pe 4 iulie pentru a aplica acordul comercial încheiat cu Statele Unite, după o convorbire telefonică cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează AFP.

După acest termen limită, taxele vamale impuse de Washington UE ar ‘crește imediat la niveluri mult mai mari’, a avertizat președintele american pe rețeaua sa Truth Social.

Parlamentul European a aprobat la sfârșitul lunii martie, sub anumite condiții, acordul comercial dintre Statele Unite și UE încheiat vara trecută la Turnberry, în Scoția.

Procedurile interne ale blocului prevăd, însă, negocieri cu statele membre înainte ca acesta să fie aplicat în mod oficial.