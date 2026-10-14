UE a plătit Rusiei aproape 200 de miliarde euro pentru energie de la invazia în Ucraina

Uniunea Europeană a plătit circa 200 miliarde de euro Rusiei, de la invazia în Ucraina, în 2022, până în iulie 2026, dar ar ar fi cheltuit 475 miliarde de euro în perioada menționată, dacă nu ar fi luat măsuri pentru a reduce dependența de combustibilii fosili, relatează agenția EFE.

Concret, conform datelor Eurostat, utilizate de Uniunea Europeană, blocul comunitar ar fi plătit circa 197 miliarde de euro (aproximativ 209 miliarde dolari) în perioada martie 2022-iunie 2026.

Factura ar fi ajuns până la 475 miliarde euro (circa 531 miliarde de dolari) dacă nu s-ar fi reacționat prin politici precum REPowerEU, susțin surse comunitare.

În 2023, doar 6% din cheltuielile UE pentru combustibili au ajuns la Moscova.

Datele Eurostat utilizate de Executivul comunitar sunt asemănătoare calculelor centrului de analiză Energy And Clean Air (CREA) de la Helsinki, care estimează la 238,6 miliarde euro banii pe care UE i-a utilizat pentru a cumpăra energie din Rusia în perioada februarie 2022 – octombrie 2026.