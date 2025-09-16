UE amână noua rundă de sancțiuni împotriva Rusiei pentru a se alinia cu prioritățile G7

Uniunea Europeană a decis să amâne momentul în care va anunța, în mod oficial, noul său pachet de sancțiuni vizând Rusia, a declarat pentru Bloomberg un diplomat european, după ce președintele SUA, Donald Trump a cerut măsuri mai stricte din partea europenilor, ca o condiție pentru ca SUA să adopte propriile sale sancțiuni.

Comisia Europeană, executivul comunitar, urma să prezinte, miercuri, cel de al 19-lea pachet de sancțiuni vizând Rusia. Vineri însă SUA și-au presat aliații din Grupul statelor puternic industrializate (G7) să impună tarife de până la 100% Chinei și Indiei, pentru achizițiile lor de țiței rusesc, precum și alte măsuri, în ideea de a-l forța pe președintele Vladimir Purin să revină la masa negocierilor cu Ucraina.

În prezent oficialii din G7 lucrează la un nou pachet de sancțiuni și intenționează să finalizeze un document în următoarele două săptămâni, potrivit unei persoane din apropierea discuțiilor, care a vorbit sub protecția anonimatului.

Bloomberg a dezvăluit anterior că UE analizează posibilitatea de a sancționa companiile din India și China care facilitează comerțul cu petrol al Rusiei.

La finele săptămânii trecute, Trump a declarat că este pregătit să impună sancțiuni ‘importante’ asupra petrolului rusesc dacă țările europene vor face același lucru. Achizițiile de energie rusească de către China și India au fost vitale pentru finanțarea războiului lui Putin împotriva Ucrainei.

Propunerea SUA urmărește, de asemenea, companiile petroliere rusești și rețelele care permit Moscovei să transporte țiței și să profite de pe urma comerțului cu energie.

Până acum, Trump s-a abținut să impună sancțiuni directe asupra Rusiei, în ciuda reticenței lui Putin de a negocia o încetare a războiului din Ucraina. Deși Trump a dublat, până la 50%, tarifele vamale pentru India, deoarece această țară continuă să achiziționeze petrol rusesc, SUA sunt, de asemenea, angajate în negocieri comerciale atât cu India, cât și cu China.

Propunerea SUA pune mingea în tabăra Europei. Introducerea de tarife care să vizeze India și China ar fi dificile pentru UE, în condițiile în care multe țări din blocul comunitar, inclusiv Germania, se bazează pe aceste piețe de export. Dar unele dintre cerințele lui Trump au fost incluse deja în planurile blocului comunitar.

UE a amânat, până după 2027, momentul în care ar urma să fie interzise importurile de gaze rusești și a acordat țărilor fără ieșire la mare, precum Ungaria și Slovacia, scutiri temporare de la sancțiunile sale vizând importurile de petrol rusesc. Cu toate acestea, ponderea țițeiului rusesc în importurile de petrol ale UE a scăzut până la aproximativ 3% anul trecut, de la 27% înainte de război, după sancțiunile care au intrat în vigoare după 2022.

Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei vizează aproximativ șase bănci și companii energetice rusești, precum și sistemele de plată și de carduri de credit din Rusia, platformele de tranzacționare a criptomonedelor și restricții suplimentare asupra comerțului cu petrol al Rusiei, a relatat anterior Bloomberg.